Straripante in spiaggia: Elisabetta Canalis incontenibile in costume

Elisabetta Canalis non la smette più di far sognare ad occhi aperti i suoi ammiratori: la bellezza esplosiva della showgirl è intramontabile

E’ da sempre stato difficile resistere al fascino pazzesco di Elisabetta Canalis, una delle presenze femminili più iconiche d’Italia. Probabilmente, la più amata in assoluto nel nostro paese, la cui bellezza non passa mai inosservata e non smette di regalare istantanee da urlo.

Dovremmo esserci abituati ormai, visto che da più di vent’anni Elisabetta sa sempre come attirare la nostra attenzione. Eppure, la showgirl sarda tira fuori il meglio di sé ogni volta di più e conferma di essere una autentica fuoriclasse se si parla di sensualità seducente.

Come sappiamo bene, in principio fu Striscia la Notizia, con il palco del popolare tg satirico ad ospitare le esibizioni sue e di Maddalena Corvaglia. Che non per caso sono diventate, con il loro magico triennio tra il 1999 e il 2002, ‘le’ veline per eccellenza. Da lì, Elisabetta si lanciò verso una carriera di grandi successi che proseguono ancora oggi, come personaggio televisivo, pubblicitario, modella, con una eleganza inconfondibile e che fa gridare sempre al miracolo.

Sembra impossibile che Elisabetta compia, tra meno di due settimane, 45 anni. Per molti di noi, ammirandola, sembra di essere ancora nel 1999. Invece, è tutto vero. Meravigliosamente vero, dato che la Canalis non si smentisce mai. Prevedibilmente, si è segnalata come una delle principali protagoniste della nostra estate sui social e sono stati innumerevoli gli scatti delle sue vacanze in Sardegna che ci hanno ipnotizzato per ore.

Ieri, oggi e domani Elisabetta Canalis sempre al massimo: scollatura devastante, bikini da bollino rosso

Dovunque sia, Elisabetta lascia sempre il segno e lo fa anche adesso che è tornata a casa dalle vacanze. La fine dell’estate è il momento per qualche riflessione e per guardarsi un po’ indietro. Ecco perché nell’ultimo post fanno la loro comparsa dieci scatti realizzati dall’inizio del 2023 ad ora.

Tra questi, impossibile non notare uno scatto su una spiaggia californiana, con un costumino a fiori stupendo che incornicia la sua scollatura esplosiva. Le curve del lato A di Elisabetta sono perfette e infiammano come al solito la passione dei tantissimi fan. Molti tra gli oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram accorrono a lasciare il loro contributo in termini di like, non ci si può esimere.