Offerta da 174 milioni di euro: la stella della Serie A vola in Premier

Già nel mercato di gennaio, il top club d’Oltremanica potrebbe mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile per la stella della Serie A

‘Facciamo finta che l’anno scorso abbiamo scherzato‘, potrebbe dire Jurgen Klopp, il tecnico del Liverpool, commentando l’ottimo avvio di stagione del suo club – quattro vittorie ed un pari nelle prime cinque gare di campionato- in assoluta controtendenza col cammino dell’anno passato. Che vide i Reds uscire prematuramente dalla lotta per il titolo.

Il 2023/24 è invece iniziato in tutt’altro modo per la compagine inglese, che pare tornata a quei livelli di competitività che l’hanno portata, nell’ultimo lustro, a vincere un titolo in patria e a disputare due finali di Champions League. Eppure, l’aria che si respira sulle rive del Mersey dice che manca ancora qualcosa per poter lottare fino in fondo sia col colosso Manchester City che con l’enorme talento a disposizione di mister Arteta in quel di Londra.

Non è un mistero infatti che per tanti mesi la dirigenza Reds abbia corteggiato Ismael Bennacer, prima che l’algerino si infortunasse gravemente compromettendo il finale della scorsa stagione e parte di quella attuale. O che il Chelsea abbia bruciato sul tempo Klopp soffiandogli sia Romeo Lavia che Moises Caicedo, che sembravano aver ormai trovato il loro posto nello spogliatoio di Anfield.

Ma il Liverpool sente che c’è la necessità di intervenire anche in altre zone di campo, giusto qualche decina di metri avanti rispetto ai tre obiettivi succitati. Si dà il caso che proprio in Italia, in Serie A, ci sarebbe il campione che potrebbe fare al caso di Jurgen Klopp.

150 milioni di sterline sul piatto: il Liverpool fa sul serio

Secondo quanto riferito dal portale Indikalia News, la società britannica avrebbe già sondato il terreno col Napoli per strappare già a gennaio al club azzurro niente di meno che Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno georgiano che proprio nell’ultima gara dei partenopei contro il Genoa si è reso protagonista di una polemica a distanza col suo tecnico Rudi Garcia.

L’MVP della scorsa stagione in Serie A non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, che avrebbe dovuto essere siglato in estate, perché il patron De Laurentiis ha rimandato il tutto alle vacanze natalizie. Occhio però, allora potrebbe essere troppo tardi. Già, perché i Reds sarebbero disposti a mettere sul piatto qualcosa come 150 milioni di sterline – ovvero 174 milioni di euro – per la stella dell’Est Europa.

A questa cifra il presidente del Napoli potrebbe dare il via libera per la partenza del suo gioiello, che andrebbe a rafforzare un club che, stante la sempre più probabile partenza di Momo Saakah destinazione Saudi Pro League, rilancerebbe alla grande le sue ambizioni di primato.

