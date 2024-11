Scambio e soldi per Osimhen: il Napoli ha detto sì

Victor Osimhen saluterà il Napoli, separazione ormai scritta tra il centravanti dello scudetto e il club partenopeo.

Il futuro d Victor Osimhen diventa più chiaro ogni giorno che passa. L’estate che ha dato il via alla stagione 2024/25 è servita da lezione al Napoli che dopo aver sparato alto, Aurelio De Laurentiis ha chiesto oltre 100 milioni, ha deciso di ridimensionare le proprie pretese. Ora il bomber dello scudetto può andarsene in cambio di una cifra ragionevole.

In questo momento il centravanti nigeriano si trova nel ritiro della Nazionale ed è concentrato sul calcio giocato. Chi sta invece già valutando eventuali offerte è proprio il Napoli che, dopo aver girato Osimhen a titolo temporaneo al Galatasaray, spera di poterlo presto vendere definitivamente iniziando così un nuovo ciclo.

Cosa che è già successa scegliendo Antonio Conte in panchina, al quale è stato consegnato il suo fedelissimo Romelu Lukaku. Ma per ripartire di slancio serve ancora qualche ritocco alla rosa e l’incasso ricavato dall’addio di Osimhen permetterebbe di avere un margine di manovra migliore. Gli azzurri, a pochi mesi di distanza dalla bufera, sono ora pronti a trovare all’attaccante una nuova sistemazione.

Calciomercato Napoli, tutto fatto per Osimhen: ecco dove giocherà

Prossima destinazione già familiare per Osi che, secondo la stampa turca, potrebbe rimanere un giocatore del Galatasaray anche durante la prossima stagione. Tra il bomber nigeriano e i giallorossi di Istanbul sarebbe nata un’alchimia che i due non vorrebbe sciupare. Il Napoli ha infatti pensato ad un’eventuale cessione di Osimhen anche a gennaio ma l’attaccante sembra non voler abbandonare il club prima di aver finito il campionato.

Se c’è una cosa che contraddistingue il classe 1998 è la sua determinazione e quindi con ottime probabilità non si muoverà in inverno. Piuttosto, sfrutterà tutto quest’anno per valutare con attenzione il suo futuro. Se le cose fossero andate in un certo modo oggi il ventiseienne avrebbe giocato in Arabia Saudita. Invece in questo momento è ancora protagonista nel calcio europeo e lo scenario sembra calzargli a pennello.

Insomma, niente addio al Galatasaray ma cessione definitiva per Osi che sembra aver trovato nuovi stimoli il terra turca. Nel frattempo il club primo in Super Lig studia le proprie mosse e pare che possa offrire al Napoli alcune contropartite pur di far scendere il prezzo, ad oggi fissato a 75 milioni. I nome caldo è quello dell’esperto difensore centrale Davison Sanchez, ma insieme a lui ci sono anche i due giovani esterni Baris Yilmaz e Yunus Akgun.