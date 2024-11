Calciomercato Serie A, che affare: “E’ la soluzione per Juve e Napoli”

Duello a distanza tra Thiago Motta e Antonio Conte, Juventus e Napoli sono pronte a contendersi il giocatore.

Mentre gli impegni delle nazionali sono tornati a rubare la scena un po’ a tutti, i club continuano a lavorare come al solito all’interno dei propri centri sportivi. Rose pressoché dimezzate per Juventus e Napoli, tra le altre, che sperano di archiviare presto anche quest’ultima sosta dell’anno per potersi dedicare alla stagione con maggiore continuità. Finita questa pausa non ci saranno più soste fino a marzo.

Novembre è ormai giunto al suo personale giro di boa e questo significa che presto sarà di nuovo tempo di tornare ad operare sul mercato. Sia Juve che Napoli hanno bisogno di rinforzi e non intervenire sarebbe delittuoso, entrambe possono giocarsi lo scudetto e acquistare rinforzi significherebbe rimanere competitivi fino alla fine della stagione.

Sebbene i due club sembrano avere più di qualche defezione in attacco, la priorità di entrambe le dirigenza pare essere la difesa. Il nome dapprima caldo si è ora fatto rovente e nelle prossime settimane bianconeri e azzurri potrebbero tornare a darsi battaglia. L’esperto non ha dubbi.

Serie A, torna l’ex difensore: è sfida tra Juventus e Napoli

Per il giornalista Gianluca Di Marzio il profilo sarebbe molto interessante per Juve e Napoli, due club alla ricerca di un difensore centrale in più. Magari duttile e che sappia fornire al proprio allenatore più soluzioni. Per questo nei loro radar c’è ora Radu Dragusin, ex conoscenza della Serie A acquistato dal Tottenham qualche campionato fa e ora nuovamente pronto a partire.

Il difensore romeno con un passato al Genoa sperava di poter diventare uno degli idolo della Premier League ma il suo è stato un percorso complicato. Con gli Spurs non ha giocato quanto avrebbe voluto e a questo punto della sua carriera comincerebbe a sentire una certa nostalgia del campionato italiano. Gli inglesi possono farlo partire ma le richieste sono specificile.

Niente prestito ma solo cessione definitiva da parte dei londinesi che in questo modo rischiano di inguaiare sia Thiago Motta che Antonio Conte. Dragusin è un profilo perfetto per tutti e due i club, ottimo come centrale nella difesa a due ma è anche in grado di giocare come braccetto destro e anche, all’evenienza, come terzino. Le società valutano consapevoli che per acquistare il ventiduenne ci vogliono dai 20 ai 30 milioni di euro.