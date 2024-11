Plusvalenza choc: Retegui al posto di Vlahovic

Arriva una clamorosa plusvalenza per il mercato di gennaio, che potrebbe vedere coinvolti i nomi di Retegui e Vlahovic: colpo di scena

La finestra invernale del mercato di riparazione si sta avvicinando e ormai sembra che si vada verso un affare pazzesco in attacco. Retegui, bomber dell’Atalanta e attuale capocannoniere della Serie A può essere preferito a Vlahovic.

Il mercato di gennaio si avvicina e con esso stanno uscendo diverse indiscrezioni su possibili affari da condurre in porto a breve. Le big d’Europa hanno bisogno di alcuni rinforzi per puntare alla Champions e poche si possono dire apposto con il proprio roster. Il Real Madrid deve intervenire in difesa ad esempio, mentre per l’Arsenal il problema è legato all’attacco e alla necessità di trovare un grande bomber (Gabriel Jesus in uscita). Proprio i Gunners stanno guardando con interesse ai nomi presenti in Serie A, per arrivare al profilo desiderato.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il reale primo obiettivo di Arteta sarebbe il fenomenale centravanti dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres, autore di oltre un gol a partita di media anche in questo avvio di stagione. Il prezzo del bomber svedese è però schizzato alle stelle e questo potrebbe rendere difficoltosa la trattativa a gennaio, indi per cui riprendono quota due nomi del nostro campionato.

L’Arsenal preferisce Retegui: salta il colpo Vlahovic

Secondo il portale inglese CaughtOffside, il nome che in questo momento sta stuzzicando la fantasia dell’Arsenal è Mateo Retegui, attuale capocannoniere della Serie A e autore di 11 gol nelle prime 12 giornate di campionato. Un rendimento straordinario a cui si aggiunge anche quello con la Nazionale di Spalletti, di cui ora è diventato un insostituibile.

Dopo averlo strappato al Genoa in estate, l’Atalanta vuole tenersi stretto il suo attaccante e per lasciarlo partire chiede non meno di 50 milioni di euro. La novità è che la cifra non sarebbe irraggiungibile per i Gunners, visto che che alternative sono molto più care. Oltre a Gyokeres, infatti, c’era l’idea Vlahovic, al momento non sicurissimo di restare a Torino. La Juve, però, chiede almeno 20 milioni in più rispetto alla valutazione di Retegui e questo potrebbe compromettere tutto.

Alla fine potrebbe esserci il sorpasso delle preferenze proprio verso l’argentino, con buona pace del numero 9 serbo.