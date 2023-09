Scambio monumentale, Donnarumma di nuovo in Serie A

Lo scambio può far finire di nuovo Gianluigi Donnarumma in Serie A: una destinazione impensabile per il portiere del PSG

Il periodo che sta vivendo Gianluigi Donnarumma, per usare un eufemismo, non è propriamente dei migliori. Le critiche che ha ricevuto il portiere italiano durante le partite della Nazionale italiana contro soprattutto la Macedonia del Nord – oltre ai fischi con l’Ucraina – rappresentano una brutta macchia della gestione di Gigio.

Il punto è che a San Siro, i tifosi del Milan non hanno ancora perdonato la ‘fuga’ direzione Parigi, dove nemmeno lì è riuscito a essere lo straordinario giocatore che vinse l’Europeo con l’Italia. Diversi portali francesi, infatti, avevano anche proposto un sondaggio ai tifosi del PSG su chi volessero come loro portiere tra Donnarumma e Keylor Navas. A vincere è stato nettamente il portiere costaricense, relegato a secondo portiere per dare più spazio all’ex Milan.

Questa sfiducia totale da parte dell’ambiente parigino e la conseguente delusione del club, sta portando Al-Khelaifi e Luis Campos a delle riflessioni. Donnarumma, infatti, potrebbe essere ceduto nelle prossime sessioni di mercato e, incredibile a dirsi, una delle sue possibili destinazioni è rappresentata dal Milan. Questo perché al PSG apprezzano molto le qualità di Mike Maignan.

Milan, possibile scambio Donnarumma-Maignan col PSG

A riportare la notizia è stato il portale inglese ‘CaughtOffside’, specificando che Donnarumma era già stato proposto al Manchester City per avere Bernardo Silva. Una trattativa evidentemente saltata e quindi si fa largo l’idea di uno scambio tra Milan e PSG con Gigio che tornerebbe in rossonero e Maignan a Parigi.

Il giornalista Jonathan Johnson ha sottolineato che il tutto potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Il PSG sta valutando anche Hugo Lloris, la scorsa estate vicino alla Lazio, ma è Maignan l’obiettivo numero uno, bravo anche con i piedi e quindi il prescelto anche di Luis Enrique.

Il ritorno di Donnarumma al Milan rappresenterebbe un vero e proprio terremoto nel calcio italiano. Perché le parti non si sono lasciate bene, e ogni volta che il portiere italiano torna a San Siro viene sommerso di fischi dai tifosi rossoneri. Un rapporto che ha sempre avuto delle defezioni, come il lancio di soldi all’Europeo Under 21 di qualche anno fa.

Il Milan, per adesso, non ha la minima intenzione di cedere Maignan. Però va trovata la quadra per il rinnovo: il portiere francese guadagna 2,8 milioni di euro l’anno fino al 30 giugno 2026. Una cifra evidentemente insoddisfacente per uno che si è affermato tra i migliori al mondo nel suo ruolo.