L’ex bomber del Milan firma: nuova maglia per l’attaccante

Affare fatto e nuova squadra per l’ex Milan: l’attesa è finita, arriva la firma ed è un grande colpo di mercato.

Il mercato non si ferma, e regala ancora emozioni nonostante il campionato sia entrato ormai nel vivo.

Fra i tanti club che registrano difficoltà, e già pensano a come muovere le pedine nella sessione invernale, c’è chi ancora si muove, ed è costretto a farlo sondando il mercato degli svincolati.

Le occasioni non mancano, così come i nomi importanti che hanno atteso l’offerta giusta per scegliere la nuova avventura. Fra questi c’è un ex Milan, che dopo aver ascoltato molte offerte, avrebbe preso la sua decisione. La firma è solo questione di ore, poi il suo passaggio al nuovo club sarà ufficiale, e in molti ritengono l’affare un grande colpo di mercato destinato a cambiare radicalmente il volto della sua nuova squadra.

Sessanta gol e 14 assist in poco meno di 270 partite in Serie A, una carriera lunga fra i professionisti con tante presenze in Serie B, e forse qualche promessa non mantenuta rispetto ad una prima fase di carriera in cui tutti gli addetti ai lavori erano colpiti dal suo grande talento.

L’ex Milan trova squadra: la firma è imminente

Alberto Paloschi per molti era un predestinato. Un talento che nelle giovanili del Milan segnava gol a raffica e anche all’esordio in rossonero fece subito capire di essere un centravanti incisivo destinato a bruciare le tappe.

Il suo lungo girovagare non gli ha permesso forse di mantenere le promesse di chi pronosticava per lui una lunga carriera anche con la maglia della nazionale, ma di gol Paloschi ne ha fatti tanti, e a 33 anni non vuole smettere di segnare ed esultare.

Ecco perché dopo la mancata iscrizione del Siena al campionato di Serie C, l’attaccante ha atteso la proposta giusta per ufficializzare la sua nuova destinazione. Le chiamate non sono mancate, e l’ex fra le altre di Chievo e Spal ha continuato ad allenarsi da solo. La proposta giusta, almeno da quanto sottolinea il quotidiano La Nazione, sarebbe arrivata da un club di Serie D, con il quale Paloschi si sta già allenando da alcuni giorni.

Il Desenzano Calvina, team lombardo che milita nel gruppo B di Serie D, avrebbe infatti in mano il “sì” del calciatore, pronto a ripartire dai dilettanti ed arricchire una rosa che finora ha messo insieme due successi ed una sconfitta in questa stagione.