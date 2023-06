Scambio per l’allenatore: Napoli, operazione a sorpresa

Un’operazione di mercato davvero clamorosa quella che può organizzare il Napoli, il tutto per arrivare ad un nuovo allenatore.

Il Napoli si sta godendo la festa. Lo Scudetto numero 3 della propria storia è arrivato con assoluto merito, oltre che con netto anticipo. Gli azzurri hanno trionfato nella Serie A 2022-2023 sbaragliando la concorrenza senza troppi patemi.

Nonostante i tanti festeggiamenti, c’è aria di mistero e dubbio in casa azzurra. Infatti Luciano Spalletti ha fatto sapere che non resterà al Maradona: il tecnico toscano, campione d’Italia in carica, ha scelto di non continuare e di fermarsi. Un anno sabbatico per Spalletti, che dunque lascerà un posto vacante sulla panchina più gloriosa dell’anno. Ora il problema, per il patron Aurelio De Laurentiis, sarà trovare un allenatore che sia in grado di prendere il timone e non cancellare ciò che di buono è stato fatto durante l’ultimo anno.

Caccia dunque al sostituto di Spalletti. Uno dei profili prediletti dal Napoli porta direttamente a Firenze. Dove allena Vincenzo Italiano, tecnico che sta facendo molto bene in viola e che a breve si giocherà la finalissima di Conference League.

Il Napoli vuole Italiano in panchina: offerto uno scambio alla Fiorentina

Italiano gioca con il 4-3-3 proprio come Spalletti ha fatto a Napoli nell’ultima stagione. Per avvicinarlo, il patron De Laurentiis vorrebbe mettere sul piatto un’offerta molto particolare alla Fiorentina. Ovvero inserire nella trattativa il prestito di un calciatore azzurro.

Diego Demme potrebbe essere proposto alla Fiorentina a titolo temporaneo, come pedina di scambio per agevolare la trattativa. I viola potrebbero essere interessati a questa operazione molto ampia, consapevoli che la figura di Italiano piaccia molto ad un top club come quello campano.

L’altro nome che secondo Il Mattino potrebbe interessare la Fiorentina in questo ambito è quello di Bartosz Bereszynski, terzino polacco che però prima il Napoli dovrà riscattare dalla Sampdoria. Dunque un profilo meno certo di poter essere inserito. Il tutto per avere il via libera di Rocco Commisso per vedere Italiano sulla panchina dei campioni d’Italia.

Pare che il Napoli abbia pronto un contratto biennale per Vincenzo Italiano, da 2,7 milioni netti a stagione. Un bell’aumento per l’allenatore di origine siciliana che a Firenze guadagna circa un milione in meno all’anno. Oltre al tecnico viola, il Napoli sta continuando a tenere in piedi diverse piste, su tutte quella che porterebbe anche a Thiago Motta del Bologna, e poi fra le varie piste estere c’è anche una clamorosa voce che porterebbe al ritorno di Rafa Benitez, esperto allenatore spagnolo che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis.