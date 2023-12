Mercedesz Henger, sirena in costume: VIDEO da sballo

Divina e spettacolare Mercedesz Henger, la giovane modella e personaggio televisivo che vanta una bellezza fisica indiscutibile

Una delle pornoattrici più celebri in Italia, ovvero la biondissima ungherese Eva Henger, ha avuto tanta fama e notorietà durante la propria vita, soprattutto per quanto riguarda gli amanti delle pellicole per adulti. Ma l’orgoglio più grande della sua vita resta la figlia Mercedesz, con cui ha sempre avuto un rapporto speciale.

Classe 1991, Mercedesz Henger è una modella, influencer e personaggio televisivo di origine ungherese ma naturalizzata italiana. Come detto è figlia dell’attrice Eva e del compianto produttore cinematografico a luci rosse Riccardo Schicchi. Nonostante questo legame familiare con il cinema hard, la bella Mercedesz non si è mai approcciato a questo mondo, anche perché mamma Eva è sempre stata contraria.

Nel frattempo Mercedesz è divenuta famosa per due motivi: le tante apparizioni televisive, avendo partecipato a reality show quali L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, oltre a comparire spesso come testimonial per pubblicità e collaborazioni. Poi per la sua bellezza mozzafiato: infatti la 32enne nativa di Gyor incarna il fascino dell’est europeo, con i capelli biondissimi, gli occhi di ghiaccio e la somiglianza totale con mamma Eva.

Il tuffo di Mercedesz Henger: bagno al lago tutto da vivere

Non è un caso se Mercedesz Henger sia molto seguita sui social. Il suo account Instagram vanta quasi 850 mila follower, tutti pazzi per la bellezza, la simpatia e la fisicità prorompente della giovane italo-ungherese. La quale non disdegna di pubblicare immagini sbarazzine e molto ‘libere’ di sé stessa.

La solare Mercedesz ha ad esempio pubblicato di recente un breve video che la ritrae durante uno spericolato tuffo in un lago, un bagno invernale che non spaventa certo questa regina dei ghiacci. Ma ciò che colpisce è il fisico perfetto della Henger, una divinità in costume, con tanto di lato B in bella mostra e la prova della sua sensualità innata.

Difficile resistere alla sensualità di Mercedesz, che come detto è molto simile fisicamente a mamma Eva. Anche se le due hanno passato un momento di contrasti e silenzi, poiché l’ex pornodiva era contraria alla relazione tra la figlia e l’ex tronista Lucas Peracchi, reo di aver avuto comportamenti violenti nei confronti della modella.

Mamma e figlia fortunatamente si sono riappacificate, anche perché Mercedesz oggi ha un nuovo compagno: l’imprenditore Nico D’amore, ormai suo compagno stabile da circa un anno.