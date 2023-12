Firma per due anni, la Juve cala il colpo per gennaio

La Juventus cala l’asso sul tavolo verde del campionato a gennaio: firma per due anni. Ecco tutti i particolari

Il pari esterno contro il Genoa ha fatto scivolare la Juventus a meno quattro dalla capolista Inter. Un ‘tesoretto’ di punti che, ovviamente, quando mancano tre giornate al giro di boa del campionato, non costituisce un margine rassicurante per i nerazzurri.

Tuttavia, i bianconeri di mister Max Allegri non possono permettersi ulteriori passi falsi, altrimenti il ritardo in classifica dai nerazzurri diventerebbe incolmabile. Urge, quindi, una reazione immediata anche per lanciare il messaggio ai battistrada che la ‘Vecchia Signora’ non ha alcuna intenzione di mollare e che, pertanto, venderà cara, anzi carissima, la pelle.

Una reazione bianconera che, prima ancora che sul rettangolo verde, passa attraverso il mercato che tra pochi giorni riaprirà i battenti per la sua finestra invernale: la Juventus, infatti, è pronta a calare l’asso a gennaio sul tavolo verde del campionato.

Colpo della Juventus a gennaio: rinnovo in vista per Szczesny

Questa prima parte di stagione ha messo in mostra una Juventus forte in difesa ma poco prolifica in attacco. Una sterilità che alla lunga potrebbe rivelarsi un handicap nel duello scudetto con i nerazzurri che, oltre a vantare la migliore difesa della Serie A, non hanno problemi a trovare la via del gol: con i due alla Lazio sono fin qui 39 che fanno dell’attacco nerazzurro di gran lunga il migliore del campionato.

Non la pensano così i bianconeri che evidentemente traggono ispirazione da una massima dello sport statunitense secondo la quale “gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati“. Dunque, la vittoria di un campionato si costruisce dal basso, dalle retrovie, dalla porta blindandola: ed è proprio ciò che ha intenzione di fare la ‘Vecchia Signora’.

Infatti, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Giuntoli e i suoi più stretti collaboratori sarebbero al lavoro per allungare di un anno il contratto di Szczesny, in scadenza nel giugno del 2026, con tanto di ‘sforbiciata’ al sontuoso stipendio da 6,5 milioni di euro netti all’anno.

I presupposti per la fumata bianca ci sarebbero dal momento che l’estremo difensore polacco in più occasioni ha manifestato la volontà di chiudere la carriera alla Juventus. Un rinnovo, quello dell’ex Arsenal, che non precluderebbe l’arrivo, la prossima estate, di Gigio Donnarumma che, in difficoltà al PSG dopo la recente collezione di errori, potrebbe cambiare aria a fine stagione, con i bianconeri che quindi potrebbero cogliere al volo l’occasione per un’accoppiata in porta da Champions League.