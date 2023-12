Addio Juventus: bocciatura definitiva di Allegri

La Juventus sta a sentire Allegri, no secco dell’allenatore livornese: e adesso il gioiello è definitivamente bocciato

Saranno settimane bollenti quelle che attendono la Juventus di Massimiliano Allegri che, mai come quest’anno, è in piena corsa per lo Scudetto. I fari della dirigenza bianconera sono già proiettati verso la sessione invernale di mercato dove il tecnico toscano rischia, con buona pace di Giuntoli, di incidere parecchio con le sue scelte.

Allegri è molto attento alle dinamiche che riguarderanno i movimenti in entrata, visto che la dirigenza non potrà permettersi spese pazze e gravare ancora di più sulle già fiacche casse juventine. Ad ogni modo, la caccia all’occasione giusta è cominciata da tempo e Cristiano Giuntoli potrebbe trovarsi costretto a cambiare nuovamente i suoi piani, soprattutto a centrocampo.

La mediana sta iniziando ad accusare i primi colpi, la coperta è corta ed è per tale ragione che in vista della seconda parte della stagione 1-2 colpi di una certa caratura dovranno arrivare per forza in quel di Vinovo. Occhio ad Allegri: l’allenatore di Livorno può, a sorpresa, complicare la vita al ds della Juve.

Bocciatura totale: Allegri non lo vuole più

Il giornalista Luca Momblano, molto vicino agli affari di casa Juventus soprattutto in ambito mercato, avrebbe fatto una vera e propria rivelazione bomba in una delle ultime dirette Twitch di ‘Juventibus’. Viene infatti riferito come Massimiliano Allegri sia particolarmente freddo e scettico nei confronti di uno dei nomi caldeggiati da Giuntoli per il mese di gennaio.

Si parla chiaramente di Kalvin Phillips, gioiello inglese che alla corte di Guardiola al Manchester City sembra aver ormai esaurito ogni chance di rivalsa. Arrivato per ben 49 milioni di euro dal Leeds nell’estate 2022, Phillips è finito subito nel dimenticatoio con i ‘Citizens’ che proprio non hanno avuto modo di metterlo in mostra. Appena 10 presenze, spezzoni a gara in corso dove ha accumulato sì e no poco più di 300′. Ecco che nonostante il viaggio esplorativo di qualche settimana fa compiuto da Giuntoli, adesso Allegri sarebbe pronto a fare retromarcia.

In vista di Euro 2024 Phillips ha bisogno di giocare ed è per tale ragione che nel mercato di gennaio la sua partenza da Manchester è assolutamente scontata. Allegri, poco convinto dalle caratteristiche del nazionale inglese, potrebbe quindi spingere il ds bianconero a mollare la presa su Phillips che tra le altre cose piace moltissimo al Newcastle per rimpiazzare Tonali.

Tra i tanti profili graditi all’allenatore di Livorno, oltre a Koopmeiners dell’Atalanta (molto difficile a gennaio) restano anche Thomas Partey e Khèphren Thuram: staremo a vedere alla fine chi la spunterà per vestire la casacca bianconera e rimpolpare una mediana che ha già il fiatone.