Niente Supercoppa per il Napoli: l’annuncio di De Laurentiis

La Supercoppa Italiana del Napoli è seriamente a rischio. Le parole del presidente del club, Aurelio De Laurentiis sono state molto chiare. Gli azzurri rischiano di non giocare la competizione prevista a gennaio in Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana avrà una nuova formula quest’anno. La Lega Calcio ha stabilito che la sfida sarà a quattro e non a due, come è sempre stato. Quest’anno vedremo in campo la vincente dello Scudetto, quella della Coppa Italia e le due squadre che sono arrivate immediatamente dietro al Napoli e all’Inter in queste due competizioni. Ecco perché ci saranno anche la Lazio, seconda in Serie A nella passata stagione, e la Fiorentina, la squadra che ha perso la finale di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Inoltre, la Lega Calcio ha firmato un accordo con l’Arabia Saudita per disputare tre delle prossime cinque edizioni della Supercoppa Italiana nel paese arabo, anche se questa decisione non è stata presa all’unanimità e sta facendo discutere molto. Le polemiche sono tante e il Napoli rischia di non partecipare alla competizione, che si terrà a gennaio nello stadio dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al-Awwal Park.

Napoli, Supercoppa Italiana a rischio?

La Supercoppa Italiana si giocherà dal 19 al 22 gennaio in Arabia Saudita, almeno queste sono le date ufficiali in questo momento, ma potrebbero subire delle variazioni, come è già successo più volte nelle ultime settimane. Gli arabi hanno chiesto di spostare l’evento in avanti di un paio di settimane per evitare che coincidesse con la Supercoppa Spagnola, sicuramente più attrattivo rispetto a quella italiana. Anche la Supercoppa Spagnola sarà disputata in Arabia Saudita.

Anche se ci sono le date ufficiali, Aurelio De Laurentiis continua a montare la polemica e il Napoli rischia di restare fuori dalla competizione. Dopo aver espresso dei dubbi sui lunghi viaggi che i giocatori dovrebbero fare per arrivare in Arabia Saudita e dopo aver temuto per l’incolumità dei suoi tesserati, a causa della vicina guerra in Medio Oriente tra Hamas e Israele, adesso Aurelio De Laurentiis ha intrapreso una nuova battaglia, questa volta contro i campi da gioco arabi.

Il presidente del Napoli ha minacciato di non mandare la squadra in Arabia Saudita se i campi da gioco e da allenamento non dovessero essere all’altezza della situazione. Il motivo della rabbia di De Laurentiis è legato ad alcune notizie che arrivano direttamente dal paese saudita, nel quale non ci sarebbero campi adatti ad un campionato professionista. È molto probabile che, anche questa volta, De Laurentiis farà un passo indietro, ma queste polemiche potrebbero durare ancora a lungo.