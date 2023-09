Scollatura da bollino rosso: Elisa De Panicis scottante

Elisa De Panicis lascia il segno ancora una volta, la cantante e showgirl con un look che accende la passione dei fan: che curve

Da qualche anno, si è affermata tra le presenze femminili maggiormente capaci di incendiare l’atmosfera sui social e non soltanto. Italiana che fino a quel momento non era stata profeta in patria, Elisa De Panicis ha recuperato il terreno perduto e adesso è un volto cliccatissimo sul web.

Classe 1993, Elisa era emigrata quando era molto piccola con i genitori verso la Spagna. Continuando a vivere per svariati anni nella penisola iberica e per questo iniziando lì a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Le sue esperienze nelle edizioni locali di Uomini e Donne e de L’Isola dei Famosi le sono valse la ‘chiamata’ nel cast del Grande Fratello Vip, quattro anni fa. Da allora, le cose non sono più state le stesse.

Elisa ha attirato subito l’attenzione per classe, eleganza e sensualità fuori dal comune, iniziando a raccogliere ammiratori a più non posso anche nel nostro paese. Arrivando vicina al milione e mezzo di followers su Instagram, che la applaudono per tutte le sue apparizioni pubbliche nei contesti mondani, in cui sfodera un fascino sublime.

Elisa De Panicis, coperta di gioielli ma con il lato A in bella vista: il top la contiene a fatica, magia seducente

La De Panicis si è fatta apprezzare anche come modella e come cantante, una carriera che le sta dando non poche soddisfazioni, anche se soprattutto in Spagna. In ogni caso, la sua presenza non passa affatto inosservata e anche nei mesi estivi ha raccolto like e commenti estasiati da tutta la platea.

Il tutto, confermato anche dall’ultimo post, in cui Elisa ha messo in evidenza uno dei suoi look più clamorosi di sempre. La sua silhouette sinuosa e insieme esplosiva compone un mix micidiale che risalta, in questo caso, con un abitino tendente all’illegale.

Top strettissimo ed esagerato, un top che evidenzia un lato A super provocante, che i tanti gioielli indossati non coprono affatto. La reazione degli ammiratori è sempre la stessa. Messaggi d’amore e like a più non posso, dal pubblico spagnolo e italiano in egual misura. Ormai, Elisa è una specie di eroina dei due mondi.