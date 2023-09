Lukaku alla Roma, nuovo polverone: la Procura indaga

Romelu Lukaku ha riportato entusiasmo in casa Roma, ma ecco che si è alzato un nuovo polverone: entra in scena la Procura

L’arrivo a Ciampino dell’attaccante belga è stato seguito da migliaia di persone. Romelu Lukaku vuole tornare a far gioire i tifosi giallorossi dopo un inizio stagionale della Roma completamente da dimenticare. Il centravanti ha fatto già il suo debutto in Serie A all’Olimpico entrando nella ripresa contro il Milan. Subito ha sfiorato il gol all’esordio, ma la strada è ancora lunga.

Lo stesso Lukaku non vede l’ora di tornare a dimostrare tutto il suo valore in ottica futura. Sarà una stagione ricca di ostacoli per la compagine giallorossa, guidata sempre da Josè Mourinho. L’allenatore portoghese sarà squalificato anche in Europa League per quattro giornate a causa degli episodi nella finale di Conference League persa nella scorsa stagione. Ora c’è bisogno di tornare alla vittoria per riportare nuovamente serenità a Trigoria dopo settimane deludenti sotto il profilo calcisticio.

Lukaku Roma, la verità sullo sbarco dell’attaccante della Roma

I tifosi sono impazziti allo sbarco a Ciampino del forte centravanti della Roma, che ha pubblicato poche ore fa anche il suo entusiasmante gol messo a segno in allenamento a Trigoria. L’attaccante belga sta trovando la forma migliore per scendere subito in campo dal primo minuto dopo la sosta Nazionale.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere della Sera i tifosi, accorsi in tantissimi a Ciampino, si sono resi protagonisti in negativo danneggiando numerosi autovetture presenti. Subito i proprietari delle auto hanno presentato una denuncia: a Procura di Velletri ha aperto un’indagine sull’episodio. In tal senso la Roma non è indagata e non corre alcun rischio: i responsabili saranno messi sotto torchio dalla Procura trattandosi di “danneggiamento avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico”. Possibile rischio di cinque anni di reclusione.

Un nuovo polverone si è alzato poche ore in casa Roma dopo ore frenetiche in vista dell’arrivo nella Capitale di Lukaku. Un momento speciale e ricco di entusiasmo subito travolto da episodi sgradevoli: la felicità è stata incontenibile con i tifosi giallorossi che sono saliti sulle autovetture senza pensarci su due volte.

Ora la Procura continuerà ad indagare per trovare i colpevoli di tutto quello che è successo nei parcheggi di Ciampino per aspettare l’attaccante belga, accolto come un re al suo sbarco nella Capitale.