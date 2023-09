Batistuta torna in Italia e nella città in cui s’è consacrato da calciatore, ovvero Firenze. Ecco quale ruolo è pronto a ricorprire.

Svolta a sorpresa e quasi clamorosa: c’è l’annuncio su Gabriel Omar Batistuta. Leggenda del calcio argentino, ha scritto pagine importanti della storia della Fiorentina, in Italia ha vestito le maglie anche di altri club come Roma e Inter ma l’esperienza con la squadra viola ha segnato profondamente la sua carriera. Il ricordo è indelebile nella mente dei tifosi che potrebbero ritrovarsi molto presto Batistuta in una veste diversa: ecco le ultimissime notizie in merito a questa ipotesi.

E’ l’edizione odierna de La Nazione a rilanciare la notizia relativa al ritorno in Italia di Batistuta. L’ex bomber, che ha giocato nella Fiorentina tra il 1991 e il 2000 mettendo a segno 208 gol in 333 presenze, è pronto a tornare a Firenze rivestendo un nuovo incarico, quasi inedito. Una notizia, questa, che ha spiazzato i tifosi visto che la nuova posizione potrebbe creare non pochi problemi con una parte dei supporters che resteranno comunque legati all’argentino. Ecco il piano dei dirigenti che stanno lavorando per riportare a Firenze Batistuta.

Batistuta torna a Firenze, ecco il suo nuovo ruolo

Sta prendendo corpo una clamorosa idea a Firenze che riguarda il ritorno di Gabriel Omar Batistuta. Da luglio proseguono i contatti con alcuni esponenti che sono a lavoro per convincere l’argentino a tornare in città. Ecco quale incarico è stato prospettato all’ex attaccante.

In vista delle elezioni comunali del 2024, il centrodestra è pronto a candidare a sindaco di Firenze Batistuta. E’ questa la pazza idea della coalizione che punta tutto sull’ex attaccante che è pronto a prendersi la poltrona di Palazzo Vecchio. Il mandato dell’attuale primo cittadino Dario Nardella scadrà a breve, le elezioni sono previste il prossimo anno e intanto le varie forze politiche si rincorrono per individuare il candidato giusto.

A destra, nelle ultime ore, è sputata fuori l’ipotesi Batistuta come candidato sindaco di Firenze. Dopo alcuni sondaggi, fatti anche con altre personalità del capoluogo toscano, i dirigenti politici hanno avviato a luglio i colloqui con l’argentino. Al momento l’ipotesi resta sullo sfondo anche perché Batistuta non possiede la cittadinanza e pertanto non è candidabile.

Elezioni Firenze 2024: Batistuta candidato sindaco?

Ipotesi suggestiva quella del centrodestra che spera di vincere la prossima tornata elettorale, schierando come candidato sindaco di Firenze Batistuta. In passato già altri giocatori si sono dati alla politica, l’esempio più recente è Damiano Tommasi attuale sindaco di Verona. A sorpresa, l’argentino potrebbe tornare in Italia per guidare da primo cittadino la città che l’ha consacrato come calciatore.