Scollatura esagerata: Matilde Brandi lascia senza fiato

La nota showgirl e conduttrice romana Matilde Brandi torna a far parlare di sé attraverso i social, con immagini molto provocanti.

Negli anni ’90 e l’inizio dei 2000 in televisione erano moltissime le showgirl pronte a lanciarsi nel successo di fronte al grande pubblico. Bellezze tipicamente italiane, nate e cresciute nell’avanspettacolo o che si erano fatte conoscere inizialmente per i concorsi di bellezza.

Una di queste, che ebbe un ottimo successo per la sua bravura e spigliatezza sul palco, era sicuramente Matilde Brandi. Ragazza romana, classe 1969, che iniziò la propria carriera specializzandosi come ballerina, tanto da fare le prime apparizioni in TV nei corpi di ballo di diverse trasmissioni di successo.

Grazie alla sua bellezza indiscutibile e le sue doti anche con il microfono in mano, la Brandi riuscì a ricavarsi numerosi spazi anche come conduttrice e presentatrice. Basti ricordare che Matilde fu tra i protagonisti di show come Scommettiamo Che, L’Anno che verrà, lo Zecchino D’oro ed i Fatti Vostri.

Matilde Brandi anche oggi più sexy che mai: scollatura vertiginosa per la conduttrice romana

Sono passati diversi anni dai suoi esordi, ma oggi Matilde Brandi è ancora una donna decisamente affascinante e con un tocco di sensualità innata che non tende affatto a scomparire. Anzi, la showgirl romana nonostante due gravidanze si mostra spesso in tutto il suo splendore.

Matilde è molto attiva sui social, come Instagram dove vanta ben 540 mila follower. Il motivo di questo successo? La Brandi pubblica con discreta continuità immagini di sé stessa, spesso in pose ammiccanti, dove fa notare quanto sia rimasta sensuale e perfettamente in forma, come quando era appena ventenne ed alle prime armi in TV.

Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram ha fatto girare la testa ai suoi fan. Matilde Brandi è stata fotografata in un noto locale di Roma nord, per una serata mondana, con un outfit a dir poco provocante. Giacca e pantaloni color rosa shocking che non nascondono un top giallo scollatissimo. Impossibile non notare il decolté generoso della bella Matilde, che sicuramente non passa inosservato tra i suoi fan di sesso maschile.

Elegante e soprattutto provocante nella sua perfezione fisica. Matilde Brandi vanta oggi una grande considerazione televisiva, ma soprattutto è spesso ospite delle trasmissioni di costume formando un quartetto di amiche che si sono fatte strada nello stesso periodo: ovvero assieme ad altre showgirl come Milena Miconi, Angela Melillo e Manila Nazzaro, coetanee e tutte di recente partecipanti a vari reality show.