“Senza palle”: l’attacco shock al campione azzurro

Arriva un attacco shock nei confronti del campione dell’Italia, accusato di essere senza attributi per la sua scelta

Ogni calciatore sceglie la carriera che vuole. Negli ultimi tempi il mercato è cambiato, c’è una nuova iniezione di denaro portata dall’Arabia Saudita che sta riempiendo di milioni le tasche dei club europei e soprattutto dei suoi campioni.

Sono già diversi i giocatori che hanno lasciato la Serie A per il Medio-Oriente e tra questi rientrano Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic. Ma non solo, perché tanti altri in giro per l’Europa hanno ceduto alle lusinghe economiche saudita.

Il prossimo sarà Marco Verratti, destinato a lasciare il PSG per l’Al Hilal, dove firmerà un triennale da 52 milioni di euro l’anno. Il centrocampista italiano ha attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ritiene concluso il suo ciclo all’ombra della Torre Eiffel e non ha la minima intenzione di rifiutare la faraonica offerta del club che ha già ingaggiato Koulibaly, Ruben Neves e Malcom, con Jorge Jesus allenatore.

Per Verratti si profila una clamorosa piega per la sua carriera: Pescara, PSG e Al Hilal. Un giocatore della sua caratura non ha mai giocato in Serie A, ed è per questo che in tanti restano amareggiati, anche perché essendo un classe ’92 può ancora aspirare a ben altri club, non solo italiani, ma che rientrano tra i top europei.

Verratti in Arabia Saudita, l’attacco di Di Campli

Donato Di Campli, ex agente di Marco Verratti, ha parlato ai microfoni di ‘TV Play’: “Senza palle, Marco doveva resistere otto mesi. Era in scadenza, poteva andare al Barcellona e fare un’altra carriera. Antero Henrique e Al-Khelaifi lo hanno chiuso in una stanza e gli hanno detto ‘lascia il tuo agente e ti rinnoviamo alle cifre che vuoi’, si è trovato in difficoltà perché aveva 22-23 anni”.

Poi prosegue Di Campli sulla vicenda Al Hilal: “Io sto ammirando Mbappé, che insegue il suo sogno, nonostante Macron e il resto del governo francese. Verratti, stando alle mie informazioni, andrà in Arabia Saudita. A quei livelli tutti prendono bei soldi, ma bisogna scegliere la propria strada”.

Insomma, per Di Campli la scelta di Verratti poteva essere diversa, invece di legarsi per undici anni al PSG. Stavolta le cose stanno diversamente, di anni ne ha 31 e sta definendo il suo passaggio in Arabia Saudita, che non vede l’ora di accogliere un altro campione. Sarà interessante capire come si comporterà a riguardo il ct Mancini per le prossime convocazioni dell’Italia.