Inter: nuovo attaccante, interviene direttamente Zhang

L’Inter continua le sue trattative di mercato alla ricerca di un nuovo acquisto in attacco e ora arriva direttamente l’intervento del presidente Steven Zhang per quanto riguarda il nuovo colpo.

Perché la società nerazzurra sta cercando di capire in ogni modo come risolvere certe situazioni e si valutano diversi colpi importanti per poter tenere alto il livello della rosa per la prossima stagione.

Infatti, c’è la possibilità che da un momento all’altro arrivi quel colpo tanto atteso dai tifosi così come anche dalla società. C’è la possibilità di ottenere la sua firma il prima possibile.

Calciomercato Inter: nuovo colpo in entrata, c’è la punta

Il bomber è pronto ad arrivare e vestire la maglia nerazzurra. Perché l’Inter ha perso Dzeko e Lukaku in questa sessione estiva di mercato e per questo motivo ora servirà sicuramente che arrivi un altro attaccante dopo l’arrivo del primo che è stato Marcus Thuram. Diversi i giocatori che sono finiti nel mirino della società e tra questi c’è appunto un bomber che può fare ritorno in Italia.

In Serie A ci ha già giocato, ma con la maglia di un altro club rivale. Adesso è pronto ad una nuova avventura perché con l’attuale club ha deciso di fermarsi. Ci sono importanti margini di miglioramento per la rosa del club italiano che può essere rinforzata con l’arrivo del giocatore che ha intenzione di riscattare l’ultimo periodo.

Tra i vari club interessati c’è stato anche l’Inter fino alle ultime ore, adesso qualcosa potrebbe essere cambiato dopo che la società si è mostrata contrariata al possibile nuovo arrivo in campo del giocatore.

Inter: Zhang frena Morata

Tra i vari giocatori scelti c’è stato anche Alvaro Morata che è stato contattato dalla società dell’inter con dei colloqui con i suoi agenti. Niente da da fare però perché sembra che proprio il club italiano non abbia intenzione di puntare subito su di lui.

Infatti, nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, pare essere stato proprio il presidente Steven Zhang a dire no ad Alvaro Morata. Frenata del numero uno nerazzurro per la richiesta dell’Atlético Madrid.

Inter: Morata pronto a restare

Zhang ha voluto dare un segnale di tranquillità a Simone Inzaghi dopo che anche Morata è sfumato. Adesso tutto dipende dalla società del club italiano per provare a piazzare il nuovo colpo in attacco che dovrà arrivare per completare le coppie del reparto offensivo nerazzurro.