Rafa Nadal, c’è l’annuncio ufficiale: tifosi scossi

Clamorosa svolta sul futuro di Nadal, il ritiro ormai è ufficiale: l’annuncio lascia i tifosi senza parole.

La carriera di Rafael Nadal è agli sgoccioli. Uno dei più grandi tennisti di sempre, senza ombra di dubbio il ‘terraiolo’ più forte di tutti i tempi, è pronto ad appendere definitivamente la racchetta al chiodo. L’annuncio, da parte dello stesso Rafa, era arrivato poco prima del Roland Garros. Il 2024 sarà il suo ultimo anno da professionista. O almeno questi erano i suoi piani.

Le cose, infatti, potrebbero essere cambiate. E purtroppo non in meglio. In queste ore si è tornati a parlare ancora del futuro di Nadal, ed è arrivato un nuovo incredibile annuncio che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Ci sono poche certezze su quello che avverrà nel futuro di Rafa. Forse solo una: a breve si ritirerà e non sarà più un giocatore attivo nel circuito ATP. Questo è poco, ma sicuro, e tutti i suoi tifosi ormai lo sapevano da mesi, ancor prima che arrivasse il fatidico annuncio da parte dello stesso campione spagnolo.

A quanto pare, però, l’abbandono del tennis giocato potrebbe anche essere anticipato. Nonostante i suoi progetti, qualcuno è convinto che Rafa possa iniziare a dedicarsi ad altro ben prima del 2024, e lo ha dichiarato senza alcun tipo di remora nelle ultime ore, spiazzando completamente tutti gli aficionado del fuoriclasse di Manacor.

Rafa Nadal si ritira: l’annuncio della campionessa sorprende i tifosi

I progetti di Rafa sono molto chiari, in realtà. Il campione spagnolo avrebbe deciso di far slittare il suo rientro al 2024 per poter salutare così il circuito per un’intera stagione, cercando di giocare il più possibile e partecipare alla gran parte dei tornei, almeno quelli importanti, per poter salutare il pubblico che per anni lo ha acclamato come si deve.

Un piano semplice e lineare, che potrebbe aprire le porte, dal 2025 in poi, a un futuro completamente diverso per Nadal, magari in un altro ambito, o anche in un altro sport, per mettersi ancora alla prova. C’è addirittura chi lo vedrebbe bene come futuro presidente del Real Madrid. Un’ipotesi lanciata, in particolare, dall’attuale numero uno delle merengue, Florentino Perez.

Di questa idea affascinante e di ciò che aspetta Nadal nei prossimi mesi ha parlato, in un’intervista a Tennis Channel, anche una giocatrice che conosce molto bene lo spagnolo: Andrea Petkovic, tedesca ex numero 9 del ranking WTA.

Scherzando proprio sul futuro di Rafa, la giocatrice ha dichiarato di vederlo molto bene nel ruolo di presidente. Alle conferenze stampa è abituato, a fare da rappresentante in appuntamenti importanti anche. “Se deve mettersi a fare qualche palleggio, poi, può riuscirci, quindi perché no?“, ha aggiunto la tennista, scherzando su un’ipotesi per ora remota e fantasiosa, ma comunque suggestiva.

D’altronde, Andrea sembra convinta che il ritiro di Rafa possa essere anche più vicino di quanto si possa pensare: “Ormai è prossimo all’orizzonte, quindi è arrivato il momento che si trovi un nuovo lavoro al più presto, altrimenti rischia di annoiarsi“. Parole che, tra il serio e il faceto, hanno comunque messo in allarme i tifosi. Che Nadal possa alla fine decidere di ritirarsi anche prima del 2024?