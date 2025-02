Serie A: colpo dagli svincolati ma c’è un’accusa di violenza sessuale

Il calciomercato invernale è terminato ma c’è possibilità di tesserare ancora gli svincolati: arriva un colpaccio ma c’è una pesante accusa.

Il mercato degli svincolati può regalare ancora qualche sorpresa importante per la Serie A perché ci sono tanti nomi che interessano a varie squadre ed essendo ancora senza contratto possono essere tesserati in qualsiasi momento e andare a migliorare le rose per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno.

La situazione legata al calciomercato è ancora viva e ci sono delle novità che da un momento all’altro possono diventare ufficiali e stravolgere il mondo del calcio italiano.

Calciomercato: colpo dagli svincolati in Serie A

Dopo la fine del calciomercato invernale è ancora tempo di pensare a come migliorare alcuni club: ci sono molti svincolati che possono fare al caso delle squadre di Serie A.

Ci sono molti calciatori che ancora cercano squadra dopo aver lasciato gli ultimi club e ora sono alla ricercad di una nuova avventura che possa garantire ancora uno certo livello di qualità e una sfida legata al campo e non solo all’aspetto economico.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è un colpo nuovo dagli svincolati che può firmare in queste ore e cambiare totalmente il nostro campionato.

Calciomercato Venezia: c’è Ben Yedder per il post Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo ha lasciato il Venezia e si è trasferito al Palermo negli ultimi giorni del calciomercato invernale. Il bomber finlandese ha deciso di scendere di categoria per ritrovare stimoli e serenità che gli erano mancati negli ultimi periodi con Di Francesco e per questo motivo non ha esitato ad accettare la piazza siciliana.

Il Venezia è senza attaccante e ora pensa a Wissam Ben Yedder. L’attaccante francese è svincolato e ancora alla ricerca di una squadra che possa garantirgli minutaggio e tanta fiducia. Il classe ’90 ha fatto le fortune del Monaco ma è svincolato da inizio stagione e sta cercando una nuova avventura.

Si è convinto del Venezia e ora si può stringere per le firme. Ma c’è un grosso problema legato anche ad aspetti legali extracalcistici che non danno certezze al club lagunare.

Ben Yedder accusato di violenza sessuale: cosa rischia

La situazione legale di Wissam Ben Yedder ha frenato l’accordo con il Venezia. Il francese è stato condannato il 12 novembre dal tribunale di Nizza a due anni di carcere con la condizionale per una violenza sessuale avvenuta a settembre. Ovviamente con i suoi legali ha fatto appello e attende il responso.

Ben Yedder è ancora sotto indagine per violenza sessuale, tentata violenza sessuale e aggressione sessuale di un caso risalente all’estate del 2023. Ma non è finita qui perché per l’ex Monaco, cercato anche dal Monpellier nei giorni scorsi è in corso un processo per violenza psicologica nei confronti della moglie.