Tacchi da urlo e vestito sexy: Martina Stella regina di Venezia

Martina Stella ha incantato tutti al Festival di Venezia con un outfit pazzesco: difficile non innamorarsi a prima vista

Venezia è già di per sé una città bellissima, se poi ci va Martina Stella diventa ancora più affascinante. Martina è una regina moderna e ha conquistato Venezia con un abbigliamento veramente affascinante: tacchi da urlo e un vestito sexy gli hanno permesso di rubare la scena al Festival del Cinema di Venezia, l’evento cinematografico più importante al mondo.

La Stella è un’attrice ormai di fama mondiale e ha sempre impressionato il pubblico, oltre che per il proprio talento, per la bellezza mozzafiato. Il Festival del Cinema di Venezia è stato l’occasione per mettere insieme le due cose. Martina Stella, di nome e di fatto. Ormai non è più solo un’attrice. Sex symbol, amata da tutti, ha raggiunto un grandissimo successo.

La sua carriera è iniziata prestissimo, toccando l’apice della popolarità probabilmente grazie ai film con i fratelli Vanzina. In particolare, eccellente la sua partecipazione in “Un’estate ai Caraibi”, dove ha fatto innamorare tutti. Ha però lavorato anche con tanti altri grandi registi, come Salvatores, Soderbergh o Muccino. Nella vita privata ha avuto una storia con Valentino Rossi da giovanissima, ma ora è sposata con Andrea Manfredonia, procuratore calcistico, con cui ha anche un figlio. Precedentemente, aveva avuto una figlia da Gabriele Gregorini.

Tacchi da urlo e vestito sexy: outfit indimenticabile

Con il suo abito sexy e i tacchi da urlo, che potrete gustarvi nella foto più in basso, ha conquistato il pubblico e ha dimostrato di essere una regina moderna. Venezia è stata conquistata da un’icona di stile.

Martina Stella ha scelto un vestiario che ha esaltato la sua bellezza, lasciando tutti senza fiato. Il suo abito sexy ha messo in risalto tutte le forme splendide del suo corpo. Un cortissimo pantaloncino bianco non lascia spazio all’immaginazione sulle sue gambe. A questo sono stati abbinati dei tacchi da urlo. Alti, audaci, bellissimi: la sua presenza era impossibile non notarla. Martina Stella ha dominato il tappeto rosso.

Tutti i fotografi si sono fiondati su di lei, ha ricevuto solo complimenti dagli appassionati di moda per l’eleganza che è riuscita ad avere. Così le foto hanno avuto un enorme successo sui suoi profili social, dove Martina Stella è seguitissima: ha raggiunto quasi i 30mila mi piace. Nei commenti solo complimenti e qualcuno dice di essersi effettivamente innamorato (l’avevamo detto…)

