Juventus, prenotato il nuovo acquisto: Giuntoli ha già l’accordo

Arriva il colpo che era atteso già per questo mercato di gennaio, ma è solo stato rimandato dalla Juventus con Cristiano Giuntoli che sente già di avere l’accordo in tasca.

C’è una situazione piuttosto chiara da andare a risolvere perché ora ci sono novità molto importanti che riguardano altre soluzioni che Giuntoli darà a Thiago Motta grazie al calciomercato e l’arrivo sempre di nuovi campioni. Dopo aver già speso tanto tra la scorsa estate e questo mercato di riparazione che si è appena concluso, ora la Juve guarda avanti già ai prossimi acquisti.

Altro possibile acquisto in arrivo per la Juventus con la società che vuole cercare di chiudere il prima possibile l’affare perché già in questi mesi lavorerà per il futuro e attenzione a quella che può essere una vera e propria svolta nelle strategie. Sembra che un altro rinforzo sia già praticamente fatto e bisognerà solo aspettare qualche mese per la conclusione della trattativa.

Calciomercato Juventus: già bloccato il prossimo acquisto

Importanti acquisti alla Juventus in questo mercato di gennaio e altri continueranno ad arrivare anche la prossima estate. Perché ormai la Juve bada a spese ma cerca di farlo nella maniera più intelligente e giusta possibile con una sintonia di mercato tra la società e il suo allenatore. Occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro in vista delle prossime settimane.

Ci sono delle notizie di calciomercato importanti per il possibile cambio di rotta della Juventus che ora può pensare di acquistare un altro giocatore molto importante per il futuro e che ha chiesto in maniera diretta Thiago Motta dopo anche delle assenze molto pesanti come l’infortunio di Bremer.

Non solo l’attacco, priorità anche alla difesa del futuro e al momento la Juve ha scelto Renato Veiga e Lloyd Kelly che hanno completato il reparto di centrali, mentre Alberto Costa è il terzino arrivato dopo l’infortunio di Cabal.

Secondo le ultime notizie che ora arrivano la Juventus ha già prenotato l’acquisto di Hancko del Feyenoord. L’ex Fiorentina arriverà alla Continassa in estate per circa 22 milioni di euro e c’è un accordo totale anche con il giocatore.