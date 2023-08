Serie A: colpo last minute, arriva Kostic

A sorpresa Kostic potrebbe lasciare la Juventus e restare in Serie A. Un club ci pensa e il colpo last minute.

Ultime ore di calciomercato e diversi colpi ormai prossimi ad essere messi a segno. In questo momento non si può escludere nulla considerando anche il fatto che sono diversi i calciatori ancora in bilico.

Tra loro anche Kostic. La Juventus non ha nessuna intenzione di puntare sul serbo ed una squadra di A è pronta a puntarci in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Si tratta di una ipotesi da considerare visto che, almeno per il momento, i bianconeri continuano ad aprire alla cessione del proprio giocatore.

Calciomercato: Kostic in Serie A, ecco con chi firma

Dopo una stagione da assoluto protagonista, la Juventus a sorpresa ha deciso di puntare sulla coppia formata da Cambiaso–Iling a destra e ‘sacrificare’ il serbo. Per il momento nessuna squadra ha deciso di affondare il colpo e sono in corso le riflessioni per cercare di capire se ci sarà oppure no il colpo.

Si tratta di una possibilità da considerare negli ultimi giorni di calciomercato considerando che il calciatore ha voglia di giocare con continuità e, quindi, questa opportunità potrebbe prendere corpo. Secondo quanto riferito da juvelive.it, la Roma potrebbe decidere di puntare su Kostic in caso di partenza di Spinazzola. Si tratta di una possibilità da prendere in considerazione visto il fatto che i bianconeri non hanno nessuna intenzione di puntare sul serbo dopo una stagione che l’ha visto sicuramente protagonista.

L’obiettivo di Kostic è provare a trovare continuità per dimostrare di essere ancora in grado di poter competere per traguardi importanti. E la Roma valuta il suo profilo per consentire a a Lukaku di avere uno che sa come si fanno gli assist. Insomma, un matrimonio possibile, ma bisogna attendere la partenza di Spinazzola.

La Roma valuta il profilo di Kostic in questo calciomercato. La Juventus è pronta ad aprire alla cessione e non è da escludere una partenza in prestito considerando anche il fatto che stiamo parlando di ultimi giorni della sessione estiva e, quindi, non c’è molto tempo per trovare un accordo. Ora non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.