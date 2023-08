Soppy al Torino sblocca il colpo dai bianconeri: che beffa dall’Atalanta

Giocherà per l’Atalanta ed è un colpaccio, dopo aver concluso la cessione di Soppy al Torino. Beffa per i bianconeri.

Il calciomercato è ancora nel vivo quando mancano una manciata di giorni alla fine della sessione estiva e la beffa arriva dall’Atalanta, direttamente per i bianconeri.

Il calciatore giocherà per la Dea, che ufficializzerà il colpo adesso che Soppy è praticamente finito al Torino. Dopo averlo prelevato dall’Udinese nella passata stagione, Soppy finisce in maglia granata, così da permettere il grande colpo in casa Atalanta che beffa i bianconeri sul mercato.

Calciomercato, beffa dall’Atalanta: colpo dai bianconeri

È un’Atalanta che spinge verso l’Europa, dopo averla trovata nella passata stagione. L’approdo e il ritorno in Europa, precisamente nella Uefa Conference League, ha permesso all’Atalanta di andare verso un mercato da big.

Prima De Ketelaere e poi Scamacca che la Conference l’ha vinta col West Ham, ma il mercato non si ferma per Gian Piero Gasperini, che accoglierà a braccia aperte un altro calciatore dopo la partenza di Soppy, sulla corsia.

Si tratta di un ex obiettivo della Juventus e non solo in Serie A, considerando la buona stagione fatta allo Spezia, malgrado la retrocessione dell’ultimo anno. Holm sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta e tornerà dunque subito in Serie A, giocando per la Dea. A riportare la notizia dell’ultima ora sono i colleghi di Tuttomercatoweb.

Calciomercato Atalanta, Gasperini beffa la Juventus: arriva Holm

Come riferito dalla fonte, a sbloccare l’affare Holm in casa Atalanta è il trasferimento di Soppy al Torino, che permette così alla Dea di beffare i bianconeri della Juventus, prelevandolo dallo Spezia.

Perché il calciatore era tra le prime idee della Juve, per sistemare la corsia di destra. Oltre a Weah, la Juventus cerca un esterno a tutta fascia che abbia caratteristiche difensive e l’identikit perfetto era rappresentato appunto da Holm, vecchio pallino di Giuntoli sin dai tempi del Napoli.

Dopo Lindstrom, che Giuntoli studiava col Napoli, un altro calciatore che stava valutando assieme alla sua nuova area dirigenziale alla Juventus, rischia di essere scippato ora per mano di un’altra squadra. Gian Piero Gasperini ha voluto fortemente Holm che, molto presto, diventerebbe così un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Atalanta, colpo Holm: le cifre dell’affare

Arriverebbe all’Atalanta per la bellezza di 10 milioni l’esterno svedese dallo Spezia, che tanto piaceva alla Juventus. Un affare che la Juventus non ha voluto concludere, considerando la complessità dell’operazione, avendo in squadra ancora Filip Kostic, che rischia di salutare e finire alla Roma per la presenza ingombrante non solo di Weah, ma anche di Andrea Cambiaso.