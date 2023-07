Serie A, Dazn alza i prezzi: cifre folli, la richiesta

E’ guerra per i diritti di Serie A per i prossimi anni e intanto, quest’anno sarà l’ultimo ciclo sicuro con Dazn che avrà in esclusiva tutte le partite del campionato italiano della massima serie.

Ora però è caos più totale per quelli che saranno i prezzi di Dazn in vista della prossima stagione. L’emittente che trasmette le partite di calcio italiano, con sede dell’azienda a Londra sembra aver preso una decisione importante.

Sono tutti impazziti sembra per quella che è la scelta di andare a fissare dei nuovi prezzi fuori da ogni logica per gli appassionati di calcio e i tifosi per quanto riguarda la visione delle partite in Tv.

Diritti Tv Serie A: Dazn raddoppia i prezzi

Folle quello che sta per accadere, con le prossime ore decisive per quanto può accadere. Perché la Lega di Serie A vuole un miliardo ed ecco che allora DAZN raddoppia i prezzi

Per lo stesso servizio che nel 2021 costava all’utente 29,99 euro, mentre oggi DAZN è pronto a chiedere 55,99 euro nonostante tutti i vari disagi che gli abbonati hanno patito in questi anni nella visione delle partite di Serie A.

La situazione è veramente spiacevole al momento, perché c’è grande tensione per la decisione che ha preso DAZN, l’attuale broadcaster dei diritti di A per quella che sarà la terza stagione. Perché l’azienda ha deciso di alzare in maniera folle i prezzi abbonamenti andando quasi a raddoppiare la cifra mensile. Il costo dell’abbonamento salirà da 29,99 euro mensili a 55,99 euro.

Folle pensare ad una decisione del genere, soprattutto se si considera che il campionato italiano non ha nulla a che vedere con i migliori campionati al mondo per appeal e campioni di grandi nomi che ci sono nelle varie squadre. Un tempo l’abbonamento Dazn costava 19,99 euro e oggi potrebbe salire alle stelle con il prezzo di 55,99 euro.

Abbonamento Dazn 2023: le due opzioni

Ci sono due opzioni per l’abbonamento nuovo di Dazn come quello Plus di prima classe e bisognerà spendere 55,99 euro al mese. C’è poi però anche l’opzione Plus di seconda classe a 45,99 euro mensili (10 euro in meno) che però ti costringe a pagare per 12 mesi senza possibilità di disdetta e a condividere la visione con un familiare, su due dispositivi diversi, a patto però che siate entrambi nella stessa casa.

Diritti Tv Serie A: base d’asta folle, offerte a metà prezzo

Potrebbe considerarsi una vera catastrofe dove a subire il colpo saranno soltanto i tifosi e gli appassionati del calcio italiano. In vista dei diritti Tv la Lega di Serie A mette il prezzo della base d’asta di 1 miliardo e 150 milioni per la vendita dei prossimi diritti tv dei i prossimi anni. Al momento però le offerte non arrivano nemmeno a 600 milioni di euro, praticamente a metà del prezzo della base d’asta