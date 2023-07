Juventus: sta firmando con De Zerbi, beffa dietro l’angolo

Momento importante per il calciomercato in Serie A con Juventus e Fiorentina che sono legati da un intreccio di mercato molto importante. Ora arriva la svolta per l’operazione.

Situazione che può evolversi in diversi modi ora in avanti e il club viola potrebbe essere rimasta a mani vuote. C’è la sensazione che da un momento all’altro qualcosa possa cambiare.

Il mercato in uscita della Fiorentina funziona, perché il giocatore era uno di quelli in esubero che può iniziare ad essere messo alla porta.

Calciomercato Fiorentina: cessione in arrivo

La Fiorentina è pronta a chiudere altre operazioni con acquisti e cessioni tra entrata e uscita. Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocatore che adesso ha preso l’importante decisione di cambiare aria e provare ad arrivare a giocare per una delle migliori squadre del momento al mondo. Dall’arrivo di De Zerbi non si è capito niente al Brighton.

Lo sa bene Igor che è stato protagonista in negativo nelle ultime partite ufficiali in A che hanno compromesso la scorsa stagione con due finali perse. Ecco che allora bisognerà imparare dai propri errori e chiudere un altro acquisto come quello del difensore centrale della Fiorentina.

Su di lui c’è da tempo la Juventus, ma pare che non ci sarà niente da fare e arriverà la beffa per la società bianconera. Perché secondo Sky Sport Igor è a momenti per firmare le prossime avversarie.

Fiorentina: Igor ceduto al Brighton di De Zerbi

La Fiorentina ha ceduto il difensore brasiliano Igor al Brighton per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Altro grande colpo da parte della squadra inglese allenata da Roberto De Zerbi che ha voglia di tornare a lavorare in Italia.

Ora serve però trovare il sostituto di Igor ed è già partita la caccia. Piace Murillo che è un classe 2002 del Corinthians per giocare il prossimo anno. Si parla di un’affare da 15 milioni di euro.

Calciomercato Serie A: Igor è pronto alla nuova avventura

Nelle prossime ore in cui la Fiorentina sta facendo svolgere le visite mediche ad Arthur,ci saranno tanti altri affari. Perché il giocatore ha una flessibilità importante per provare ad ottenere il massimo in vista della nuova stagione.

Al momento non c’è ancora la chiusura della trattativa per il sostituto di Igor che ha firmato con il Brighton in Premier League. Il centrale brasiliano non vede l’ora di cantare con il Karaoke.