Caso Tonali anche all’Inter? 35 milioni e addio alla squadra del cuore

Il calciomercato è partito in maniera decisa per Milan ed Inter con i rossoneri che hanno salutato Tonali e l’Inter vicina dal perdere un big.

Milan ed Inter sono state prese d’assalto dalle big europee che stanno cercando di strappare i gioielli ai due club. Partito Tonali dal Milan ora potrebbe essere la volta di un big nerazzurro.

Sono molte le squadre europee che guardano a Milano per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. La finale di Champions League della squadra di Simone Inzaghi e la semifinale dei rossoneri di Pioli hanno messo in risalto i pezzi pregiati delle due rose. Sandro Tonali ha salutato il Milan per Newcastle per una somma intorno ai 75 milioni di euro ed ora un perno dell’Inter potrebbe andare via per circa 35 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da El Nacional, il Real Madrid sarebbe alla ricerca del sostituto di Mendy ed avrebbe messo nel mirino Federico Dimarco dell’Inter. Per l’esterno nerazzurro sarebbero pronti circa 35 milioni di euro per portarlo via da Milano.

Calciomercato, il Real Madrid mette nel mirino un big nerazzurro

L’esterno sinistro ha vissuto con ogni probabilità la sua miglior stagione ed ha attirato l’attenzione di diversi club. Il Real Madrid, alla ricerca di rinforzi per la fascia, starebbe pensando proprio all’esterno nerazzurro per regalare ad Ancelotti un esterno in grado di garantire sia la fase difensiva che quella offensiva. Con un’offerta da 35 milioni di euro l’Inter potrebbe vacillare considerato anche il bisogno di fare cassa per mettere a posto i conti.

Tifoso nerazzurro, l’esterno classe 1997 vorrebbe proseguire la propria carriera all’Inter anche se, di fronte ad offerte irrinunciabili come quella del Real Madrid le cose potrebbero cambiare. Una situazione simile a quello che ha vissuto pochi giorni fa Sandro Tonali al Milan con il centrocampista classe 2000 tifoso rossonero sin da bambino ma che non ha potuto dire di no alla maxi proposta del Newcastle.

L’Inter attende la formulazione di un’offerta ufficiale per l’esterno della nazionale italiana con il club che nel frattempo lavora anche alla partenza di Marcelo Brozovic. Il classe 1992 è finito nel mirino dell’Al-Nassr, pronto a mettere sul piatto un’offerta importante al giocatore dal punto di vista dell’ingaggio, garantendo all’Inter un’entrata di circa 15 milioni di euro. Un affare che il club meneghino vuole portare a termine considerato il fatto che Brozovic è prossimo dal compiere 31 anni.