Serie A, infortunio in allenamento: si teme un lungo stop

Notizia peggiore non poteva arrivare per il mister, i tifosi e tutti i fantalleantori. Nel corso dell’odierno allenamento con la sua nazionale il giocatore è stato infatti costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

Ora non si sta facendo altro che aspettare un comunicato ufficiale da parte della federazione su delegazione dello staff medico, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive. L’impressione è che il giocatore possa infatti rimanere fermo ai box per diverso tempo, anche perché per non arrivare a concludere addirittura la seduta d’allenamento significa che c’è da aspettarsi qualcosa di grave.

Le due condizioni verranno ovviamente rivalutate nelle prossime ore, con i tifosi che sperano possa non trattarsi di nulla di particolarmente grave.

Serie A, altro infortunio in nazionale: le ultime

Questa sosta nazionali ha già iniziato a mietere le prime vittime in Serie A. Dopo Olivier Giroud e Federico Chiesa, un altro protagonista del campionato italiano è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio che fa e non poco preoccupare mister e tifosi.

Questo problema fisico conferma poi il complicato inizio di stagione del giocatore, che dopo essere arrivato ai ferri corti con la società a causa di un mancato trasferimento, venendo anche multato, vede ora prolungarsi questo suo periodo negativo a causa di questo fastidio che non parrebbe assolutamente da sottovalutare. Nelle prossime ore arriveranno sicuramente aggiornamenti da parte dello staff medico della nazionale in merito alle condizioni del giocatore, ma al momento il sentimento predominante in società è quello della preoccupazione, non si riesce ad essere in alcun modo postivi.

Stando dunque a quanto riportato dai media locali, in particolare da SeneNews, brutte notizie potrebbero arrivare in casa Salernitana in merito a Boulaye Dia che, come anticipato, non avrebbe concluso l’allenamento di oggi con la nazionale senegalese a causa di un, si spera lieve, infortunio.

Salernitana: si attende il comunicato sulle condizioni di Boulaye Dia

Al momento in casa Salernitana non si può fare altro che immaginare quelle che potrebbero essere le condizioni di Boulaye Dia. L’attaccante granata non ha infatti completato l’allenamento con la nazionale senegalese a causa di uno stop che starebbe facendo preoccupare tifosi e mister.

L’impressione è che si possa trattare di un infortunio muscolare, ma nelle prossime ore si potrebbe fare chiarezza in merito alla questione qualora la federcalcio senegalese dovesse rilasciare un comunicato dove viene spiegata la natura del problema di Dia.

Salernitana in apprensione: da valutare Dia

La Salernitana è dunque in apprensione per le condizioni di Boulaye Dia. Il centravanti senegalese nelle prossime ore verrà rivalutato dallo staff medico della federcalcio, nella speranza che possa essersi fermato in tempo nel corso dell’allenamento evitando così il peggio. Ovviamente fantallenatori e tifosi sono in attesa di scoprire di più sul loro beniamino, che rischia di aggiungersi alla già folta lista di infortunati di questa prima sosta nazionali della stagione.