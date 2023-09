Svolta per un club, nuovo proprietario: oggi la firma

Oggi dovrebbe essere la giornata chiave per la definizione del futuro societario e sportivo del club. Dopo mesi di indiscrezioni e notizie, per questa storica società italiana sembrerebbe essersi finalmente avvicinata la luce infondo ad un tunnel che pareva non finire mai.

Tante soluzioni si sono ipotizzate per la squadra nel corso di quest’estate, ma dopo tante chiacchiere si è alla fine scelto di puntare, ovviamente, su quella più concreta, anche perché nessuno si è preso la briga di decidere di continuare a navigare nell’incertezza più totale solo per salvare il club, col rischio di ritrovarsi punto e da capo poi fra qualche stagione.

La scelta alla fine è stata presa, ed oggi potrebbe essere una giornata storica per il club, considerato il fatto che dovrebbe arrivare la firma sui documenti del nuovo proprietario, scelto fra i tanti perché deciso di aprire un corso ambizioso ed a lungo termine alla guida di questa storica società.

Svelato il nuovo proprietario: oggi la firma

Dopo mesi di incertezza oggi si dovrebbe finalmente decidere il futuro societario e sportivo del club italiano. Tante soluzioni sono state proposte nel corso di questi mesi estivi, ma la scelta sarebbe alla fine ricaduta su quella che pare essere a livello di solidità economica, e non, quella più credibile.

A dirla tutta al momento si parla solo di favoriti, ma nel corso della giornata si dovrebbe prendere una decisione definitiva su quella che sarà la prossima società della Reggina. Tre le ipotesi calde e che potrebbero fare al caso della storica compagine calabrese, ma al momento in pole position ci sarebbe un progetto in particolare, stando a quanto raccontato dalla versione online de La Gazzetta del Sud.

Stando a questa, infatti, la proposta del presidente Minniti (La Fenice Amaranto And) parrebbe essere l’ideale per la Reggina. Lo stesso imprenditore, in una recente intervista, ha parlato di progetto “credibile, competitivo e solido sul piano sportivo, organizzativo e finanziario”.

Reggina, non solo Minniti: in corsa anche l’idea di Bandecchi

La proposta di Minniti, a livello cronologico e di progetto, parrebbe essere al momento la favorita, ma per il futuro della Reggina sarebbe in corsa anche quella dell’ex presidente della Ternana Stefano Bandecchi.

Stando alle ultime notizie, però, il progetto “Reggio Football Club arl” dell’imprenditore toscano sarebbe fine a se stesso, dato che più volte Bandecchi aveva dichiarato che si sarebbe impegnato in prima persona per la Reggina solo nel momento in cui nessuno si fosse presentato ed avrebbe fatto perdere così il treno della ripartenza dalla Serie D per una piazza come Reggio Calabria.

Futuro Reggina, si decide tutto in tre giorni

Subito dopo la scelta di Brunetti, attesa per oggi, la società vincente dovrà operarsi per iniziare a mantenere le promesse fatte e completare le operazioni di iscrizione al prossimo campionato di Serie D della Reggina.

Per fare questo c’è tempo fino all’undici di settembre, ma la corsa contro il tempo sarà rappresentata anche dalla definizione di un organigramma, della risoluzione dei problemi logistici, ma soprattutto dall’allestimento di una nuova rosa.