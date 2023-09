Alena Seredova, proposta “indecente” di un utente: la risposta è tutta da ridere

Un fan di Alena Seredova ha fatto una richiesta a dir poco ‘piccante’ alla ex di Gigi Buffon: ecco cosa ha risposto la modella.

Molti personaggi famosi amano sottoporsi alle Q&A su Instagram, offrendo ai fan la possibilità di rivolgere alcune domande e magari ottenere delle risposte dai propri idoli. Tuttavia, proprio durante queste ‘Question and Answer’ possono verificarsi alcuni momenti imbarazzanti. Alcuni follower, infatti, non usano giri di parole e rivolgono ai personaggi celebri domande o richieste a dir poco ‘piccanti’.

È accaduto anche ad Alena Seredova, che ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci la richiesta che le è stata rivolta da un follower durante l’ultima Q&A su Instagram. Nonostante la proposta a dir poco indecente la ex di Gigi Buffon non si è scomposta e l’ha presa sul ridere, dimostrando ancora una volta di saper scherzare anche di fronte a richieste che mettono molto in imbarazzo.

Ma cosa ha detto il fan? Perché Alena Seredova ha scelto di rendere pubblica questa richiesta? Come si può vedere nella Storia pubblicata dalla showgirl, il follower ha chiesto alla Seredova di poter ricevere uno dei suoi indumenti intimi. Il fan si è detto disposto a pagare anche 300 euro per poter ricevere il perizoma usato della moglie dell’imprenditore Alessandro Nasi.

La proposta spiazza la Seredova: cosa ha risposto la showgirl

L’utente è consapevole anche del rischio corso nel fare questa richiesta alla Seredova e della possibilità di non ricevere alcuna risposta “se non un vaffa“. Nella Storia la modella ceca naturalizzata italiana si mostra spiazzata per questa proposta indecente, ma al tempo stesso riesce a far sorridere tutti gli ammiratori con una divertente battuta.

“Scusa ma mi viene da ridere“, afferma l’ex di Buffon, che poi aggiunge: “Per 300 euro ci potrei anche ragionare“. Infine la Seredova risparmia il ‘vaffa’ al fan, riservandogli solo un “ma dai“. Chissà come l’avrà presa proprio suo marito, Alessandro Nasi, con cui è convolata a nozze il 17 giugno di quest’anno. La coppia ha scelto di coronare il proprio sogno d’amore dopo ben 8 anni di fidanzamento. Alena Seredova e il suo compagno hanno anche una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020.

La showgirl è madre di altri due figli, David e Louis, nati dall’unione con l’ex portiere di Juventus, PSG e Parma. Proprio il 15enne Louis ha appena siglato il suo primo contratto da calciatore con il Pisa, dove giocherà nelle file degli Under 16 con il ruolo di attaccante.