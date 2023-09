Serie A: infortunio grave, intervento e lungo stop

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda un tecnico di Serie A: l’infortunio è grave e il giocatore dovrà sottoporsi all’operazione.

Siamo ormai a poche dall’inizio di una settimana molto impegnativa in Serie A considerando le tre partite nel giro di poco tempo e per i club l’obiettivo è sempre quello di poter disporre di tutta la rosa per avere la possibilità di rifiatare.

Per un tecnico, però, non sarà così. Un giocatore, infatti, si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico e per lui è previsto un lungo stop. Vedremo cosa succederà e quali saranno anche le scelte che farà la società eventualmente sul mercato.

Serie A: operazione decisa, ecco i tempi di recupero

La speranza da parte del club era sicuramente quella di non ricorrere ai ferri per consentire magari un rientro in campo in anticipo, ma alla fine si è preferita l’operazione per non rischiare nulla e andare sul sicuro. Un scelta assolutamente dolorosa visto che porterà ad uno stop abbastanza lungo ed ora il suo rientro in campo non avverrà prima di dicembre. Naturalmente il rischio è quello che tutto possa slittare direttamente al 2024, ma su questo avremo certezze solo nelle prossime settimane.

Ad oggi l’unica sicurezza è rappresentata dal fatto che Harroui non sarà a disposizione del Frosinone per diverse settimane. Come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso Di Francesco, l’operazione era una delle possibilità considerando i problemi fisici avuti e da qui la scelta è caduta proprio sull’intervento chirurgico per consentire un ritorno in campo il prima possibile e naturalmente evitare ricadute.

Una perdita assolutamente importante considerando l’apporto che Harroui aveva dato in queste prime giornate. Per il momento non sono previsti interventi sul calciomercato considerando che la rosa dei ciociari è sicuramente importante, ma vedremo cosa succederà anche in base a come andrà il campionato in queste settimane senza l’ex Sassuolo.

Frosinone: Harroui ritorna in campo tra dicembre e gennaio

Ad oggi i tempi di recupero di Harroui da questo infortunio sono intorno ai due mesi e mezzo e quindi il rientro è previsto tra dicembre o gennaio. Senza intoppi, possibile il ritorno a disposizione prima di Natale. Altrimenti la data sarà quasi certamente spostata a gennaio, ma anche in questo caso certezze le avremo solamente nelle prossime settimane.