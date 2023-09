Milan: conferenza stampa Pioli, annunciate due assenze

Conferenza stampa Pioli Milan: ecco l’annuncio del tecnico che ha svelato due assenze per la gara di campionato contro il Verona.

La sconfitta nel derby è alle spalle. Il Milan guarda con ottimismo al futuro, dopo lo 0-0 in Champions League contro il Newcastle, i rossoneri sono pronti ad affrontare l’Hellas Verona che arriverà a San Siro per creare qualche problema alla squadra rossonero. Ecco la conferenza stampa dell’allenatore del Milan Pioli che ha annunciato due assenze per la sfida in programma domani.

Ci sono delle novità riguardo la probabile formazione che domani scenderà in campo contro l’Hellas Verona. Ecco le ultimissime notizie riguardo il Milan che domani dovrà scacciare i fantasmi dopo la pesante sconfitta in campionato contro l’Inter. I rossoneri sono pronti rimettersi in sella dopo il passo falso nel derby di Milano.

Conferenza stampa Milan: l’annuncio di Pioli sugli infortunati

“Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che veniamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facile, ma la voglia di interpretarla bene e avere la qualità per poterla vincere. Formazione? Sto cercando di fare le scelte per vincere la prossima gara. E’ giusto che i giocatori scalpitino per giocare. Dovrò sceglierne 11, ma ci sono sempre gli altri che poi entreranno. Chi gioca meno, deve stringere i denti. Ma ci sarà spazio per tutti. Come sta la squadra? La squadra sta bene ed è convinta di quello che fa. E’ vogliosa di fare la gara giusta domani”

Giroud? “Sta molto bene. E’ un giocatore importante per la squadra e va gestito. In questo momento però non ha problemi fisici. Poi vedremo che scelte fare. Jovic?

Ha avuto un’estate difficile e si è allenato poco. Gli manca ritmo, è molto motivato e sta bene. No ha tanto minutaggio ora, ma crescerà. Sa giocare a calcio. Per noi è importante avere giocatori che si muovono bene in area. Sarà molto utile durante la stagione”

Milan: contro il Verona out Maignan e Kalulu

Questo l’annuncio di Pioli riguardo gli infortuni di Maignan e Kalulu.

Le condizioni di Maignan: “Ha avuto solo un affaticamento. Però è chiaro che con tante gare ravvicinate uno stop di una settimana può farti saltare anche due gare. Però non dovrebbe essere un infortunio lungo”

Kalulu? “Una piccola lesione c’è, credo che per le prossime tre gare non sarà a disposizione”