Dalla storia scritta con la Juventus a quella da scrivere col Parma. È il colpaccio per risollevare le cose ai crociati.

Sono usciti dai fischi dei tifosi, a Parma, i calciatori che non stanno ben figurando sotto il lavoro di Fabio Pecchia, che continua però ad avere una posizione saldissima in panchina con la fiducia rinnovata da parte della società. Una società che però, sotto il lavoro invece imprenditoriale di Krause, sta subendo dei cambiamenti.

Gli stravolgimenti di calciomercato ne stanno vedendo uno adesso, in via del tutto ufficiale secondo quanto annunciato dal Parma stesso attraverso una lunga nota apparsa sul sito del club, per presentare chi la darà davvero una svolta al club. L’accoglienza è stata pubblicata da parte del presidente Krause che ha scelto così di presentare, ai tifosi, chi darà una svolta totale da qui in avanti al club che ha seria intenzione di restare in Serie A e affermarsi tra i club della categoria.

Ufficiale: il Parma cambia tutto, arriva lo storico ex Juventus

Non ne vuole proprio sapere di retrocedere di nuovo il presidente Krause che, quando arrivò sul finale di stagione della penultima annata vissuta in Serie A dal Parma, si trovò coinvolto in una retrocessione inevitabile.

Ai tempi scelse Buffon in porta, il leggendario portiere della Juventus che aveva fatto ritorno dalla Juve al Parma per viversi gli ultimi anni di carriera, pur retrocedendo in Serie B. Le cose non sono così adesso, perché non è un “ex Parma che torna a casa”, ma comunque uno storico ex Juve che da un po’ di anni non amministra più in bianconero e riparte, a grandi livelli, nel progetto societario con il Parma.

Si tratta infatti dell’ex dirigente Federico Cherubini che, dopo l’avventura vissuta dal lontano 2012 fino allo scorso 30 giugno 2024 alla Juventus, è ufficialmente il nuovo amministratore delegato del Parma.

Dalla Juve al Parma: il comunicato ufficiale dei crociati

Quanto segue, è ciò che ha annunciato ufficialmente il presidente Krause in merito all’approdo di Cherubini, dopo quanto vissuto alla Juve, come amministratore delegato del Parma: “Professionista illustre del calcio italiano, è nella sua filosofia e leadership che coniuga tradizione e innovazione, in totale linea con la missione del Parma Calcio, che il Club annuncia Federico Cherubini come nuovo Amministratore Delegato della Società”.

Il primo colpo dell’ex Juventus al Parma: è già in città

È già in città il primo colpo che si può definire sotto gestione dell’ex Juventus, Federico Cherubini. Si tratta di Milan Djuric, attaccante che arriva dal Monza e che darà una grande mano al club che, da un po’ di tempo a questa parte, sta facendo fatica sul trovare reti e punti importanti. Ma il mercato del Parma, sotto gestione dell’ex Cherubini, non si fermerà qui.