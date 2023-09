Serie A: l’infortunio preoccupa, trema il tecnico

Brutte notizie per quanto riguarda il club di Serie A. L’infortunio preoccupa e convocazione in nazionale a forte rischio.

La Serie A è arrivata alla sua prima sosta per le Nazionali e i tecnici sfrutteranno queste settimane per lavorare al meglio e migliorare le cose che in questa prima parte sono mancate.

Per un tecnico, però, non arrivano buone notizie dall’infermeria. L’infortunio, infatti, è più grave del previsto ed ora il tecnico e il club di Serie A iniziano a preoccuparsi per le sue condizioni. E’ ormai decisa la sua impossibilità a partecipare agli impegni con la propria Nazionale, ma ora è a forte rischio anche la sua presenza alla prossima Serie A.

Serie A: brutto infortunio, le condizioni

L’infortunio del giocatore sarà valutato con attenzione nei prossimi giorni, ma per il momento la sua presenza in campionato resta a forte rischio. Il tecnico spera di averlo a disposizione per il match al rientro dalla sosta, ma la strada è in salita e non ci resta che aspettare almeno l’inizio della prossima settimana per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no.

Sicuramente c’è apprensione nel club e vedremo se si potrà oppure no tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riferito dal Bologna in un comunicato, Skorupski ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Una notizia non buona considerando l’importanza che ha il polacco nella squadra di Thiago Motta ed ora le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che non risponderà alla convocazione della nazionale.

Poi nei prossimi giorni si avrà un quadro sicuramente più chiaro se potrà oppure no scendere in campo nella partita di campionato. Difficile ad oggi immaginare un suo recupero, ma molto dipenderà dall’entità dell’infortunio e quindi vedremo cosa succederà in futuro.

Ultime Skorupski: Verona a rischio

L’infortunio mette a serio rischio la presenza di Skorupski in Verona–Bologna. La buona notizia è rappresentata dal fatto che il match è in programma nella giornata di lunedì e, quindi, c’è qualche giorno in più per rientrare in campo e una possibilità maggiore di recupero da questo infortunio.

Non è sicuramente una buona notizia per il Bologna e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.