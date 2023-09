UFFICIALE – Preso Sergio Ramos: ha firmato da svincolato

Dopo tante voci di calciomercato alla fine è arrivato l’annuncio ufficiale: Sergio Ramos ha firmato il suo nuovo contratto e c’è la decisione definitiva del club spagnolo che l’ha preso di nuovo.

Era nell’aria la firma e alla fine è arrivata. Dopo tanti interessi accumulati in questi mesi, con società da ogni parte del mondo che hanno provato a prenderlo, alla fine la sua scelta è stata di cuore.

Un ritorno incredibile quello del difensore centrale che ha deciso di tornare a vestire la maglia di uno dei suoi ex e storici club. Dove tutto è iniziato, adesso è pronto a chiudersi il ciclo.

Calciomercato: Sergio Ramos ha firmato, è ufficiale

Da settimane diversi club hanno provato a chiudere l’accordo definitivo per comprare Sergio Ramos. Alla fine la notizia è arrivata ora con l’ufficialità che in queste ore ha lasciato in molti a bocca aperta. Invece di andare a fare a 37 anni una scelta economica in MLS o Arabia Saudita, il giocatore ha deciso di star a sentire il suo cuore e la famiglia per restare ancora in Europa e farlo in una società che tanto gli ha dato nei primi anni di carriera.

Infatti, Sergio Ramos ha firmato con il Siviglia, la sua prima squadra in carriera da calciatore professionista. Il centrale è pronto a continuare la sua carriera gloriosa e provare a lasciare ancora il segno nel mondo del calcio, ha firmato 1 anno di contratto riducendosi anche l’ingaggio.

Calciomercato: Sergio Ramos torna al Siviglia, rifiutata l’Arabia

Sergio Ramos è nato e cresciuto a Camas, un comune vicino a Siviglia, dove venne proprio prelevato da lì dall’importante società andalusa che deciso di investire su di lui.

Dopo anni con le giovanili l’esordio in prima squadra di Sergio Ramos dove ci ha giocato per 3 anni, fino ad arrivare poi a diventare una delle bandiere storiche del Real Madrid. Grande scelta d’onore del giocatore che ora è tornato in Spagna rifiutando l’Arabia Saudita.

Siviglia: beffata la Roma per Sergio Ramos

Niente occasione in Serie A per Sergio Ramos che è stato vicino anche alla Roma in queste ore. Alla fine però tra il centrale spagnolo e il club giallorosso non è stata trovata l’intesa che si sperava. Ancora una volta il campionato italiano è stato scartato da grandi campioni provenienti dall’estero. Alla fine Sergio Ramos ha preferito a tutti il Siviglia che ha beffato di nuovo la Roma come capitato in Finale d’Europa League lo scorso anno.