Serie A: nuova avventura in panchina, è fatta per il ritorno

Salta la prima panchina in Serie A, il presidente ha deciso: il sostituto è una vecchia conoscenza, ecco chi arriverà.

Cambia l’allenatore di una squadra di Serie A. La società ha deciso di dare una svolta con l’esonero del tecnico. Nonostante un contratto fino al 2025, la dirigenza a seguito dei recenti risultati negativi ha optato per l’addio immediato dell’allenatore che a breve dovrebbe ricevere la comunicazione ufficiale da parte del presidente che ha già contattato il sostituto.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano è pronto a tornare in panchina: nuovi aggiornamenti in merito al ritorno del mister che è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A.

Empoli, esonero Zanetti: ecco chi torna in panchina

Il direttore sportivo era stato chiaro con i tifosi. Al termine dell’incontro di ieri era intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’allenatore. Zero punti in quattro partite, la squadra è all’ultimo posto in classifica. Ecco perché la società è orientata a cambiare guida tecnica.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, le prossime ore saranno decisive ma la sensazione è che alla fine arriverà l’addio dell’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti che sarà esonerato dal club toscano. Nonostante la salvezza dello scorso anno, la squadra in quest’avvio di stagione ha deluso e non poco le aspettative del club con il presidente Corsi che adesso è pronto a richiamare in panchina una vecchia conoscenza.

In pole per sostituire Paolo Zanetti ad Empoli ci sarebbe Aurelio Andreazzoli.

Andreazzoli torna all’Empoli, i dettagli

L’Empoli è a lavoro per trovare un nuovo allenatore. La sensazione è che alla fine potrebbe arrivare l’addio di Paolo Zanetti. A sorpresa, potrebbe sedersi nuovamente sulla panchina dell’Empoli Aurelio Andreazzoli che per la terza volta in carriera potrebbe guidare i toscani. Nel novembre 2018 la prima avventura, poi nel giugno 2021 la seconda esperienza in Serie B che culminò con la promozione in Serie A dell’Empoli fino al quindicesimo posto in classifica.