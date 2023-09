Milan: sta tornando Ibra, l’annuncio di Pioli

Sorpresa in casa Milan: nella rifinitura pre Newcastle era presente anche Zlatan Ibrahimovic. Ecco i motivi della visita dell’ex attaccante.

Dopo l’addio al calcio giocato, Zlatan Ibrahimovic continua a seguire con particolare interesse il Milan. In passato s’era parlato di un ingresso in società dello svedese che poteva essere di grande aiuto a Pioli. Ecco perché la visita a sorpresa dell’attaccante, subito dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, ha aperto le porte a questa indiscrezione relativa al ritorno in società di Ibrahimovic.

Ha fatto rumore la presenza a Milanello di Zlatan Ibrahimovic che ha assistito alla rifinitura del Milan insieme a Furlani e a Pioli. Un incontro sorprendendo che ha scatenato i social e i tifosi che rivorrebbero Zlatan all’interno dello spogliatoio. Ecco la verità di Stefano Pioli che s’è soffermato su questo incontro con Ibra.

Ibrahimovic torna al Milan, l’annuncio di Pioli

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Newcastle, il tecnico del Milan Pioli è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore ha rivelato interessanti retroscena relativi alla visita di Zlatan Ibrahimovic.

Ecco i motivi che hanno portato lo svedese a incontrare alcuni giocatori del Milan.

“L’incontro con Ibra era in programma venerdì, poi ha avuto un impegno e non è più venuto. Abbiamo deciso di rinviare ad oggi. Sono fortunato ad averlo allenato in passato, è un piacere conoscerlo. La sua presenza porta sempre positività, devo dire che ha fatto piacere a tutti rivederlo. Siamo amici, ci vedremo sicuramente a cena”.

“Cosa ha detto Ibra alla squadra? Ci stiamo preparando ad una partita importante, non è una giornata difficile. Ha avuto un incontro con alcuni giocatori, dei colloqui individuali. A me ha chiesto dei nuovi che sono arrivati, per il resto niente di particolare”.