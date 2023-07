Calciomercato, stanno prendendo Berardi: Lazio beffata

Dopo più di 10 anni in maglia Sassuolo, Domenico Berardi è pronto a compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera in questo calciomercato. Nelle scorse settimane per il capitano neroverde si è parlato tanto di Lazio, ma le frizioni fra le parti in causa hanno fatto si che alla fine tutto saltasse in area, nonostante le sensazioni fossero super positive.

Sfumata la possibilità di andare nella capitale, sponda biancoceleste, su Berardi si sarebbe iniziata a muovere anche un’altra big di Serie A, alla ricerca proprio di un giocatore in quel ruolo per andare a completare la rosa in vista della prossima stagione.

Nelle prossime ore le trattative potrebbero finalmente entrare nel vivo, con il numero 10 del Sassuolo che spera, ovviamente, che al più presto le cosa possano risolversi per il meglio così da poter iniziare a scrivere nuove pagine entusiasmanti della propria carriera.

Calciomercato Serie A, Berardi in una big: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Domenico Berardi in questo calciomercato, che dopo 10 anni di Sassuolo è pronto a cambiare area per intraprendere una nuova e stimolante avventura in carriera, compiendo il tanto atteso salto di qualità.

Nelle scorse settimane per il capitano neroverde, ed esterno della Nazionale di Roberto Mancini, si è parlato tanto di Lazio, club che sembrava fosse particolarmente orientato ad ingaggiarlo. Addirittura si è parlato anche di un accordo fra il Sassuolo ed i biancocelesti per Berardi, ma alla fine il tutto è saltato bloccando ancora una volta l’attaccante italiano in Emilia Romagna, la cui intenzione rimane però sempre quella di andare via. Presto la sua volontà potrebbe essere in extremis accontentata, visto che una big di Serie A si sarebbe inserita prepotentemente nelle trattative per Domenico Berardi, il cui nome già nelle scorse sessioni di calciomercato era stato accostato al club in questione.

Stando dunque a quanto riportato dall’odierna rassegna stampa de La Gazzetta dello Sport, dopo il tentativo -vano- della Lazio, nelle ultime ore su Berardi si sarebbe prepotentemente inserita la Juventus, pronta a fare concorrenza al club di Lotito, che però pare abbia leggermente allentato la presa sull’esterno del Sassuolo.

Berardi-Juventus: il Sassuolo fissa il prezzo

Soltanto un anno fa era arrivato il rinnovo del contratto col Sassuolo per Mimmo Berardi, con un prolungamento dello stesso fino al 2027 ed adeguamento dell’ingaggio. Il classe ’94 sembrerebbe pronto a dire addio a quella che è stata casa sua negli ultimi dieci anni per attuare quello step successivo che un gran calciatore sogna di fare, visto l’interesse manifestato nelle ultime ore dalla Juventus.

Berardi vuole andare via, ed il Sassuolo sarebbe disposto ad accontentare le richieste del suo capitano aprendo alla cessione. Stando alle ultime notizie, però, i neroverdi non hanno alcuna intenzione di svalutare il proprio giocatore, che stando a dati Transfermarkt viene valutato almeno 18 milioni di euro.

Berardi prima scelta della Juventus: pronta comunque l’alternativa

In cima alla lista dei nomi della Juventus per rinforzare la fascia bianconera c’è quello di Domenico Berardi, ma trattare col Sassuolo non è mai cosa semplice. Per questo motivo il club bianconero avrebbe pronta come alternativa Luiz Enrique, talento brasiliano del Betis, classe 2001, la cui valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni.