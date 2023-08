Serie A: ritorno Insigne, la decisione è presa

Il calciomercato sarà ancora aperto in queste settimane e può essere decisivo per il futuro di tantissimi calciatori che pensano di cambiare squadra o continente. C’è una nuova notizia su Lorenzo Insigne.

L’ex capitano e bandiere del Napoli è approdato da poco più di un anno in MLS e ora aspetta di capire quello che potrebbe accadere nel giro dei prossimi mesi, perché c’è la possibilità di andare a giocare in un altro campionato.

Settimane decisive queste che sono pronte ad andare verso la chiusura degli affari, visto che ci avviciniamo sempre di più alla fine del mercato (31 agosto in Serie A).

Calciomercato: Insigne lascia la MLS

Si sta iniziando a creare la possibilità di dire addio alla MLS per Lorenzo Insigne che è pronto ad una nuova sfida in vista del futuro. Perché il talento napoletano va sempre di più verso gli ultimi anni di carriera e vuole provare a cogliere le migliori occasioni possibili. Ora si sta iniziando a creare una nuova avventura in un nuovo continente, perché è già pronto a lasciare il Canada e la squadra di Toronto che molto aveva deciso di investire su di lui in questi prossimi anni.

Basta MLS per Lorenzo Insigne. Non importa dell’arrivo di grandi giocatori come Messi, Busquets e Jordi Alba. Il calciatore italiano è pronto a dire addio una volta e per tutte. Bisognerà ora convincere il Toronto FC a lasciarlo andare dopo il grosso investimento e servirà anche un’offerta importante e migliore degli 11 milioni di ingaggio che attualmente percepisce.

C’è ora però l’occasione altrove che si può venire a creare per Insigne. Si tratta della possibilità di andare a giocare completamente dal lato opposto del mondo. Dopo aver giocato in Italia per tutta la carriera e poi colto l’occasione in Canada mettendosi in mostra nel campionato di MLS ora c’è il fenomeno del momento Arabia Saudita che può convincerlo a firmare un nuovo contratto.

Arabia Saudita: Insigne accetta l’occasione

Può finire per andare a giocare nella Pro Saudi League Lorenzo Insigne in vista del prossimo anno. Tante le offerte che sono arrivate in questi mesi per i vari giocatori e lui potrebbe essere proprio il prossimo ad approdare in Arabia Saudita.

A rivelarlo è stato il quotidiano de Il Giornale, che racconta della volontà di Insigne potrebbe approdare in Arabia Saudita che è ora un’opzione seria, servirà un gran lavoro del suo entourage.

Calciomercato Arabia Saudita: chiusura il 20 settembre, occasione Insigne

L’Arabia Saudita avrà tempo per pensare di comprare Lorenzo Insigne, perché il mercato nel paese saudita per i nuovi acquisti terminerà il 20 settembre. C’è ancora oltre 1 mese di tempo e per questo motivo anche tante squadre italiane e in Europa temono il fenomeno Arabia.

Infatti, c’è anche la possibilità che negli ultimi 20 giorni di mercato, quando nel resto d’Europa sarà chiuso, arrivino poi delle maxi offerte che possano far vacillare club e calciatori verso la possibilità di andare incontro ad uno scontro tra le parti. E’ il caso anche di Insigne che può lasciare la MLS per l’Arabia Saudita.