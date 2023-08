Serie A: Donnarumma ritorna, via libera del PSG

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Gianluigi Donnarumma che è pronto a dire addio al Paris Saint Germain per fare ritorno in Italia. Spunta una grande occasione di mercato.

In vista della prossima stagione potremmo ritrovarci nuovamente l’ex portiere del Milan nel nostro campionato italiano. Perché c’è la sensazione che si possa chiudere nelle prossime ore per il ritorno del giocatore.

Un momento complicato quello che sta vivendo il portiere italiano che si trova in una posizione difficile dopo quanto accaduto negli ultimi mesi e ora può anche lui essere messo alla porta.

Rivoluzione PSG: via anche Donnarumma

Si va avanti con questa grande rivoluzione in casa PSG, perché il presidente Al Khelaifi ha perso la pazienza per quanto accaduto in questi ultimi anni, dove sono stati investiti davvero tanti milioni che però non hanno portato a quanto si sperava, ovvero la vittoria della Champions League. Ci è andato davvero vicino nell’edizione 2019 2020 il club francese quando arrivò fino alla finale poi persa con il Bayern Monaco decisa dall’ex Coman.

Intanto, da questa sessione di calciomercato il PSG ha deciso di svoltare e dare vita ad un nuovo progetto con costi ridotti quanto possibile e provare a svoltare per dare un futuro vincente al club anche in ambito europeo. Sono stati tanti i calciatori andati via in questa sessione di mercato estiva e molti altri continueranno ad andarsene. Uno di quelli tra i big che è stato messo alla porte è Neymar che è andato in Arabia Saudita. Altri due che potrebbero seguire l’addio del giocatore brasiliano sono i due italiani: Verratti (anche lui corteggiato in Arabia Saudita) e Donnarumma che può restare in Europa ancora.

Proprio in queste ore ci sono degli aggiornamenti su come potrebbe andare a finire tra Donnarumma e il Paris Saint Germain nelle prossime ore di mercato. Il portiere vuole provare a dare una svolta alla propria carriera e per questo motivo

Calciomercato Juve: tentativo per Donnarumma

Possibile grande ritorno di fiamma tra Donnarumma e la Juventus. Perché il portiere del PSG è in uscita volte ritornano. Da un paio di settimane la Juve ha ripreso a informarsi sulla situazione del portiere italiano che potrebbe lasciare il club francese in questa sessione estiva.

Il portiere classe 1999 Gianluigi Donnarumma vuole riprendere in mano la propria carriera e per questo motivo può seriamente lasciare il Paris Saint-Germain che non chiude alla sua cessione.

Donnarumma Juve: il PSG pronto a cederlo

La Juventus ci riprova seriamente e il PSG è pronto a cedere Donnarumma. Il club potrebbe provare a prendere il giocatore con un prestito e riscatto il prossimo anno, con l’intenzione di vendere il 33enne Wojciech Szczesny entro questa o la prossima sessione di mercato estiva del 2024.