Serie A: ritorna Totti, lo vuole il tecnico

Francesco Totti è ormai pronto a tornare in Serie A. Un tecnico è ormai pronto a puntare sul campione del mondo.

Francesco Totti ritorna in Serie A con un ruolo diverso? E’ questa la clamorosa indiscrezioni che in queste ultime ore sta girando in Italia. Naturalmente si tratta di un qualcosa che dovrà essere confermata nelle prossime ore, ma non resta che aspettare ancora qualche giorno per avere delle prime certezze.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, un tecnico è pronto a puntare tutto su Totti e la Serie A a questo punto sembra essere ormai nel suo destino. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Dopo una esperienza da procuratore, per Francesco Totti potrebbero aprirsi le porte di un nuovo incarico e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione. Si tratta di una vicenda che comunque terrà banco ancora per diverso tempo e vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca. Molto comunque dipenderà anche dalla volontà dell’ex calciatore della Roma di andare a sposare un progetto assolutamente differente da quello degli ultimi anni.

In particolare, Mourinho avrebbe individuato in Totti l’uomo giusto per affidargli il ruolo di parlare con gli arbitri. Si tratta di una possibilità molto importante da considerare visto che il tecnico portoghese ha voglia di ricostruire un rapporto con i tifosi della Roma. E non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Le strade della Roma e di Totti, quindi, potrebbero nuovamente incontrarsi per la felicità dei tifosi (e non solo). Un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni e presto sapremo se potrà esserci oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Francesco Totti è ormai pronto a tornare alla Roma. Mourinho ha intenzione di affidarsi a lui per provare ad avere un rapporto differente con gli arbitri, ma la strada è in salita e naturalmente molto dipenderà anche dallo stesso ex bandiera giallorossa.

Non è da escludere che sia direttamente lui a fare un passo indietro e dire di no alla proposta della Roma. Ma un quadro più chiaro lo avremo nei prossimi giorni.