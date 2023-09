Roma: infortunio in Nazionale, le condizioni

Ci sono notizie per niente confortati per la Roma e i suoi tifosi, perché uno dei migliori giocatori del club giallorossi si è infortunato e per questo motivo non si è allenato col resto dei compagni.

Aggiornamenti seri che riguardano la situazione del giocatore giallorosso che è andato ko e ora non si allena con il resto dei compagni. Una vicenda particolare che potrebbe incidere sul proseguo della stagione.

La notizia che arriva mette ansia e preoccupazione nell’ambiente romano, perché ora c’è la seria possibilità di non avere a disposizione il giocatore per i prossimi giorni. Di mezzo però c’è la pausa Nazionali.

Roma in ansia: infortunio in Nazionale

La situazione in casa Roma non è delle migliori in questo inizio di stagione. Perché la società si ritrova senza giocatori importanti già da subito visto che ha dovuto rinunciare a Dybala e anche altri l’allenatore José Mourinho. Questo sembra incidere in maniera importante sul cammino della società che al momento ha raccolto soltanto 1 punto nelle prime 3 giornate.

C’è un motivo se al momento la Roma non gira come vuole Mourinho e dipende sicuramente dai problemi fisici che hanno evidenziato alcuni giocatori. Ora ecco che anche un altro si è fermato e ha fatto scattare l’allarme. Perché il tutto sarebbe accaduto direttamente in Nazionale dove il giocatore ora dovrà essere valutato giorno dopo giorno.

Italia: Pellegrini non si allena

Lorenzo Pellegrini non si è allenato con l’Italia con il resto dei suoi compagni che hanno svolto l’intera seduta, mentre il centrocampista della Roma è rimasto a lavorare a parte sotto indicazione di Spalletti.

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha svolto lavoro differenziato in palestra perché non al meglio della condizione fisica. Ora il club giallorosso cerca di capire di più sul possibile infortunio del giocatore.

Roma: Pellegrini torna in forma con l’Empoli

Difficilmente ci saranno dei problemi per quanto riguarda le condizioni di Lorenzo Pellegrini che è pronto a tornare ad allenarsi già in questi prossimi giorni con il resto dei compagni della Nazionale italiana. A quel punto allora la Roma può tirare un sospiro di sollievo perché il giocatore tornerà a disposizione presto.

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la scelta del ct della Nazionale che intanto fa allenare a parte Pellegrini che Mourinho spera di avere a totale disposizione per la prossima partita della Roma dopo le Nazionali. Infatti, c’è la seria possibilità che il giocatore torni in piena forma e pronto per giocare contro l’Empoli il prossimo weekend.