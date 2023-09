Calciomercato: Nahuel Molina di nuovo in Serie A, c’è l’accordo

Si è chiusa una grandissima sessione di calciomercato estiva che ha visto tantissimi trasferimenti concludersi in ogni zona d’Europa. Ora si parla del futuro di Molina che può cambiare.

Il giovane esterno argentino dell’Atletico Madrid sembra intenzionato ad aumentare i giri in questa stagione ed è partito col piede giusto, ora arriva anche la notizia per un possibile accordo.

Adesso però ci sono aggiornamenti per quello che accadrà in vista del futuro con l’attuale società del giocatore che ha preso una decisione molto importante per il ragazzo che è spesso stato accostato al ritorno in Italia.

Calciomercato Serie A: Molina torna in Italia? C’è la Juve

Da quando ha lasciato l’Italia si è parlato continuamente di un suo possibile ritorno in Serie A. Perché il giovane esterno di spinta destro a tutta fascia piaceva da tempo anche a Juventus e Inter nel nostro campionato, ma non c’è stato nulla da fare quando è arrivato l’Atletico Madrid con 20 milioni di euro per prelevarlo dall’Udinese. Il calciatore aveva lasciato l’Italia e il club friulano con 8 gol e 5 assist in stagione e per questo motivo si è rivelato un ottimo acquisto per il secondo club madrileno che ha anticipato la grande concorrenza.

Intanto, nelle ultime ore di mercato della sessione estiva si è tornato a parlare di un possibile approdo in Serie A, dove ancora una volta la Juve si è fatta avanti e ha provato ad intavolare una trattativa. Nulla da fare per il classe 1998 che è rimasto in Spagna dove ha chiuso il suo primo anno con la maglia dei Colchoneros con 4 gol e 4 assist in stagione.

Adesso è iniziato tutto in modo diverso, perché dopo aver saltato le prime due partite con l’Atletico per infortunio il giocatore è sceso in campo nella terza giornata e ha subito lasciato il segno giocando per 90 minuti e mettendo a segno anche un gol. Adesso ci sono aggiornamenti di mercato su Molina.

Atletico Madrid: Molina pronto a rinnovare

Nahuel Molina e l’Atletico Madrid sono pronti a lavorare ancora insieme in vista del futuro. Il terzino argentino è uno dei pupilli di Diego Pablo Simeone che lo considera imprescindibile e per questo motivo punta al rinnovo.

Rinnovo Molina Atletico Madrid: la scelta

Molina sta già lavorando con l’Atletico Madrid per il rinnovo di contratto. Il giocatore che è in scadenza nel 2027 andrebbe così blindato totalmente e per questo motivo il suo ritorno in Italia si farà sempre più complicato per il futuro.