Calciomercato: prendono Amrabat, giocherà la Champions

Uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato in questa sessione è stato quello di Amrabat della Fiorentina. Piace a tanti top club ed ora uno è alla stretta finale, garantendogli la possibilità di giocare la prossima Champions League.

Dopo un inizio difficile alla Fiorentina, Sofyan Amrabat ha gradualmente guadagnato posizioni nelle gerarchie di Vincenzo Italiano ed anche nel cuore dei tifosi. La sua definitiva consacrazione è arrivata poi ai Mondiali, dove con la maglia del Marocco ha impressionato tutti. Ed ha, ovviamente, attirato anche l’attenzione di alcuni dei principali top club su scala internazionale. Uno di questi adesso ha ottenuto la possibilità concreta di chiudere in fretta questa operazione, regalando al proprio allenatore l’innesto di cui ha bisogno in mezzo al campo. E si tratta di una soluzione che sicuramente farà piacere all’ex Hellas Verona, che avrà la possibilità di misurarsi con la competizione per club più importante al mondo, vale a dire la UEFA Champions League.

Il mediano della Fiorentina cambia squadra

Che tra la Fiorentina e Sofyan Amrabat la storia sia arrivata al capolinea è un fatto ormai noto a tutti. E’ altrettanto vero, però, che allo stato attuale delle cose non sono arrivate offerte concrete ai toscani, che valutano legittimamente il campione tanto. In tal senso, però, arriva una svolta improvvisa.

Stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com”, infatti, il Manchester United, che considera Amrabat la priorità per la propria linea mediana, sta per cedere Van de Beek. L’olandese, infatti, fuori dai progetti del tecnico, deve andar via insieme a Fred per fare spazio proprio al mediano marocchino. Sono esuberi, infatti, molto costosi ed il loro addio serve a finanziare l’ingresso dell’ex Verona. In tal senso l’ex Ajax sarebbe davvero ad un passo dalla Real Sociedad. Una volta ceduto lui, partirà l’assalto per Amrabat, col quale c’è già una intesa di massima.

Amrabat al Manchester United, la svolta

La cessione, per certi aspetti sorprendente, di Van de Beek alla Real Sociedad rappresenta dunque una svolta importante nel futuro di Sofyan Amrabat, che dunque si prepara a coronare il suo grande sogno. La sua priorità, in tal senso, era il Barcellona, che però ha virato su Gundogan dopo l’esito negativo della trattativa nel gennaio scorso causato dalla richiesta fatta dalla Fiorentina.