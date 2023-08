Serie A: Verratti torna a sorpresa, colpo Scudetto per la big

Marco Verratti è uno di quei nomi destinati ad infiammare, a livello internazionale, il calciomercato. Il Paris Saint Germain, di fatto, ha deciso di liberarsi di lui ed in tal senso una big sta lavorando per riportarlo in Italia. E con lui sognare di tornare a vincere lo Scudetto davvero è possibile.

E’ una estate di autentica rivoluzione per il Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, ha già detto addio, tra gli altri, a Lionel Messi ed è di fatto pronto a divorziare anche da Neymar, che vuole il Barcellona, e da Mbappè. La situazione, per quest’ultimo, è in continuo divenire, ma è nota la sua voglia di Real Madrid e di cambiare aria. Non è chiaro il perché di tutti questi movimenti, ma è evidente che c’è qualcosa che non va. Tra i campioni messi in uscita c’è anche Marco Verratti, che a sorpresa potrebbe far rientro in Serie A.

Serie A, torna l’ex Pescara

Marco Verratti è in cerca di nuova sistemazione, come si suol dire in questi casi. Sulle sue tracce ormai da tempo c’è il Barcellona, ma di recente si sta muovendo anche il Bayern Monaco, che è attratto dalla situazione che lo vede protagonista. In tal senso le cose potrebbero cambiare nel giro di poco tempo.

Stando a quanto raccontato da SpazioMilan, il Milan starebbe provando il grande colpo di fine mercato da regalare a Stefano Pioli ed a tutto l’ambiente rossonero. Sono stati 8 gli affari già conclusi in questa sessione, ma serve ancora qualcosina per completare il quadro. L’idea sarebbe quella di provare un colpo per completare una linea mediana composta dai muscoli e dagli inserimenti di Loftus-Cheek, dalle geometrie di Reijnders e dalla classe dal palleggio di Verratti.

Verratti al Milan, arriva la svolta

E’ sempre stato un titolare inamovibile del Paris Saint Germain, ma stranamente dall’arrivo di Luis Enrique, uno le cui idee tattiche si sposano perfettamente con le sue caratteristiche, Marco Verratti è stato messo ai margini. Difficile spiegare che cosa è successo, ma ciò che è certo è che ormai deve andar via. E portarlo in Serie A, dopo che in Italia ha giocato solo in Serie B, sarebbe un affare sensazionale.