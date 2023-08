Gosens in Bundesliga, l’Inter ha già trovato il sostituto: l’annuncio

Tutto pronto per il trasferimento di Gosens in Bundesliga: c’è l’annuncio riguardo il sostituto che l’Inter ha bloccato. Svelate anche le cifre.

Scatenata l’Inter in questa fase di calciomercato: dopo Sommer e Audero, Marotta è pronto a chiudere per altri due colpi di mercato. C’è anche la cessione di Gosens da definire, tutto in attesa dell’arrivo dell’attaccante che dovrà completare il reparto offensivo. Ecco tutti i dettagli in merito a questo affare di mercato che si sta sviluppando in queste ore.

L’Inter sta concludendo l’operazione di calciomercato per la cessione a titolo definitivo di Gosens all’Union Berlino per circa 15 milioni. I tedeschi avevano già provato a prendere il calciatore che inizialmente aveva chiuso a questa pista. Negli ultimi giorni un nuovo tentativo ha spianato la strada per l’approdo in Germania del calciatore che adesso è pronto a lasciare l’Italia e tornare nel suo paese per vivere una nuova esperienza a Berlino. Occasione importante per l’Inter che grazie a questo affare in uscita ha la possibilità di prendere uno dei migliori esterni, protagonista dell’ultima stagione con ben 6 gol. Avrà il compito di rimpiazzare, all’occorrenza, Dimarco: ecco tutti i dettagli su questa doppia operazione. Entro stasera dovrebbe arrivare anche la fumata bianca per quanto riguarda la cessione di Gosens all’Union Berlino e l’acquisto del sostituto: Marotta ha già raggiunto l’accordo, ecco tutti i dettagli su queste due operazioni.

Calciomercato Inter: Gosens all’Union Berlino sblocca un nuovo acquisto

Svolta a sorpresa in casa Inter. C’è la cessione di Robin Gosens che va all’Union Berlino per 15 milioni di euro. Inzaghi avrà così a disposizione per la fascia sinistra un giocatore diverso rispetto al tedesco: meno fisico ma più simile a Dimarco. Marotta ha l’accordo per il sostituto di Gosens che è pronto a firmare con il nuovo club della Bundesliga.

L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo con l’Inter che incasserà da questa cessione di Gosens ben 15 milioni di euro che saranno sfruttati per prendere un nuovo esterno sinistro. L’amministratore delegato del club nerazzurro ha già identificato il calciatore da prendere: è tutto pronto per la firma con l’Inter di Carlos Augusto.

Il brasiliano del Monza per il piano A dell’Inter: si attendeva solo l’uscita di Gosens per completare l’operazione con la squadra brianzola che non s’è opposta a questo trasferimento.

Carlos Augusto all’Inter: cifre e dettagli dell’operazione

L’affare tra Inter e Monza per Carlos Augusto s’è concluso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più bonus. L’affare è in stato avanzato e dovrebbe concludersi in giornata ed è legato anche a Robin Gosens che a sua volta firmerà con l’Union Berlino e saluterà l’Italia. A riportare la notizia è Gazzetta.it.