Calciomercato, nuovo attaccante Inter: arriva dal Bayern Monaco

Ultimissime di calciomercato riguardo l’Inter: nerazzurri scatenati. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo attaccante che presto arriverà alla corte di Simone Inzaghi.

C’è l’annuncio a sorpresa che spiazza i tifosi: la dirigenza è a lavoro per chiudere il colpo e portare all’Inter un buon attaccante, capace di completare il reparto. Oltre a Taremi ed Arnautovic, c’è un nome nuovo nel mirino di Beppe Marotta che può strappare il calciatore direttamente al Bayern Monaco. A favorire l’operazione è l’arrivo in Baviera di Harry Kane. Ci sono dei movimenti per quanto riguarda il futuro calciomercato dell’Inter: ecco tutti i dettagli.

Colpo straordinario del Bayern Monaco che in mattinata ha ufficializzato Harry Kane. L’attaccante inglese arriva dal Tottenham per oltre 100 milioni di euro. Una spesa assurda che ha stravolto il mercato dei tedeschi che adesso sono pronti a liberarsi di alcuni esuberi. Su tutti c’è un attaccante dopo la firma dell’inglese non rientra più nel progetto Bayern Monaco. Potrebbe essere una vera e propria occasione per l’Inter che è alla ricerca di una prima punta d’esperienza e qualità.

Calciomercato Inter: l’attaccante arriva dal Bayern Monaco?

Queste ultime settimane di mercato saranno determinanti per l’Inter. Dopo la telenovela del portiere, conclusa con il doppio arrivo di Sommer e Audero, il club è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante che dovrà sostituire Lukaku. Nel mirino ci sono diversi profili, nelle ultime ore è sputata fuori la pista straniera che porta direttamente all’attaccante del Bayern Monaco che con l’arrivo di Kane può lasciare la Germania a titolo definitivo.

Una sorpresa assoluta che è stata rilanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il suo profilo è in linea con il prototipo di attaccante che Inzaghi cerca per la sua Inter. La situazione è in evoluzione ma i buoni dialoghi tra i neroazzurri e il Bayern possono favorire questo colpo di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Choupo-Moting può essere l’acquisto a sorpresa dell’Inter per questo calciomercato estivo 2023. Occhio anche alla Roma, che potrebbe approfittare dell’occasione e tentare l’assalto considerate le difficoltà ad arrivare a Marcos Leonardo del Santos.

Choupo-Moting in Serie A: occasione di calciomercato per Inter e Roma

Nonostante i suoi 34 anni, Choupo-Moting può fare la differenza sia all’Inter che alla Roma. L’esperto attaccante ha tutte le carte in regola per dire la sua in Serie A. Può essere un jolly per Inzaghi e Mourinho che potrebbero approfittare dell’esperienza del calciatore per far crescere anche lo spogliatoio. Con un contratto in scadenza nel giugno 2024, può arrivare a prezzo di saldo in una delle due squadre italiane che attualmente cercano un attaccante. I nerazzurri sono alle prese con il sostituto di Lukaku mentre i giallorossi dovranno prendere una nuova punta per rimpiazzare Abraham, infortunato, che tornerà solo l’anno prossimo.