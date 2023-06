Serie A, svolta in panchina: il nuovo allenatore sta firmando

La griglia degli allenatori in Serie A è ad un passo dall’essere completata. Stando alle ultime notizie, infatti, il club starebbe definendo gli ultimissimi dettagli per l’approdo in panchina del nuovo tecnico.

Oramai ci siamo, è veramente questione di tempo prima che l’allenatore venga presentato dal club. Nel corso di queste settimane alla panchina sono stati accostati tantissimi nomi, ma molto probabilmente nella testa della dirigenza c’è sempre e solo stato un unico nome, quello che poi si starebbe andando a chiudere proprio in queste ore.

Un nuovo corso tecnico sta dunque per iniziare, con la società convinta di aver puntato sul miglior allenatore in circolazione per dare continuità al proprio progetto.

Serie A, griglia completa: anche l’ultimo allenatore sta firmando

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, anche se l’impressione è che da qui all’inizio della stagione, almeno, salvo sorprese dell’ultimo minuto, in Italia non ci saranno ulteriori stravolgimenti sulle panchine, anche perché nelle prossime ore verrà inserito l’ultimo tassello della griglia per completarla.

Stando alle ultime notizie, infatti, la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per l’approdo sulla panchina del club di Serie A dell’allenatore. Le trattative fra le parti vanno avanti da diverso tempo ed anche in maniera abbastanza spedita, ed è dunque questione veramente di pochissimo tempo prima che possa verificarsi la tanto attesa fumata bianca. La strada percorsa è quella giusta, e salvo clamorosi colpi di scena questo accordo si farà, nonostante ci siano ancora da dover perfezionare gli ultimi importanti dettagli di questo.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, è imminente il matrimonio che andrà a completare e definire la griglia degli allenatori per la stagione 2023/24 della Serie A. L’ex tecnico del Lecce Marco Baroni, infatti, dopo essersi clamorosamente lasciato col club salentino, si siederà sulla panchina dell’Hellas Verona.

Fumata bianca imminente: Baroni-Hellas, ci siamo

L’Hellas Verona ha scelto Marco Baroni come prossimo allenatore della prima squadra. Terminato il rapporto con Zaffaroni, col quale si è dunque deciso di non andare avanti, fra i tanti nomi seguiti gli scaligeri alla fine hanno optato proprio per l’ex Lecce, indicato essere come il profilo ideale col quale avviare un nuovo corso tecnico, accantonando completamente la scorsa pessima stagione.

La fumata bianca fra l’Hellas e Baroni è dunque imminente, ci siamo, questo accordo si farà. Prima di essere ufficializzato, però, stando anche a quanto riportato da TMW, le parti hanno da che limare gli ultimi aspetti economici del contratto.

Baroni nuovo allenatore dell’Hellas: i dettagli

Nel mentre le parti limano gli ultimi dettagli economici del contatto, in queste ore sono usciti i primi importanti dettagli dell’accordo fra Baroni e l’Hellas Verona. A riportarli è stato TMW, che ha appunto svelato che l’ex allenatore del Lecce firmerà con gli scaligeri sino al 30 giugno 2024, con opzione rinnovo per il 2025.