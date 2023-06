Il club è stato venduto: l’ha comprato il campione del mondo

In queste settimane si è tanto parlato di quello che sarebbe potuto essere il futuro societario del club, che dal poche ore è venuto a conoscenza di quello che lo aspetta. Stando alle ultime notizie, infatti, è stato ufficialmente raggiunto l’accordo per il passaggio di proprietà della squadra.

Tanti imprenditori sono stati accostati ed hanno provato ad acquistare il club in questi concitati mesi di trattative ma, come un fulmine al ciel sereno, a vincere questa particolare asta è stato un campione del mondo. Tutt’oggi in attività, il giocatore ha deciso di cimentarsi in questa nuova e particolare avventura, divenendo il proprietario della squadra in questione.

Il campione del mondo compra la squadra: è ufficiale

La notizia che tutti i tifosi stavano aspettando da diverso tempo è finalmente arrivata. Dopo settimane di trattative si è dunque giunti alla stretta di mano per il passaggio di consegne alla guida del club, che vedrà come nuovo proprietario una figura nuova, inusuale.

La società è stato infatti acquistato, contro ogni pronostico, dal campione del mondo. Il giocatore, tutt’oggi ancora in attività, ha visto in questa acquisizione un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, anche per iniziare a sondare il territorio per un futuro post ritiro, che pare essere imminente. Consultato il suo agente, dunque, il giocatore ha deciso di fare questo investimento entrando di diritto nella storia del calcio diventando uno dei presidenti più giovani mai esistiti. Ci sono da sistemare gli ultimissimi dettagli burocratici prima della definizione di questo passaggio di proprietà, ma quest’operazione è praticamente ufficiale.

Stando dunque a quanto riportato anche da alfredopedulla.com, forte dello stipendio che andrà a percepire in Arabia Saudita al fianco di Karim Benzema all’Al-Ittihad, Ngolo Kantè ha definito l’acquisizione di un club del campionato belga.

Kantè presidente di un club belga: ecco qual è

Ngolo Kantè in queste ore ha definito l’acquisto di un club del campionato belga, ovviamente non rientrante del gruppo di quelli d’élite del movimento calcistico in questione. La decisione del campione del mondo è comunque audace, nonostante non si sita parlando di grandissimi club, anche perché il francese si immerge così in un modo completamente nuovo per lui in primis.

Ma qual è il club in questione? E’ il Royal Excelsior Virton, fondato nel 1922 e che attualmente milita nella Division 1B, ovvero la terza categoria del calcio belga.

Virton: ecco a chi subentra Kantè

Il Virton ha ufficialmente il suo nuovo presidente: si tratta di Ngolo Kantè. Il centrocampista dell’Al Ittihad ha prelevato il club dall’imprenditore lussemburghese Flavio Becca, che invece lo aveva rilevato nel lontano 2018 non riuscendo ad ottenere i risultati sportivi inizialmente promessi ai tifosi. Kantè, dunque, resterà in qualche modo legato al calcio europeo nel corso della sua avventura saudita.