Calciomercato Serie A, beffato il Milan: lo sta prendendo la Roma

In questi mesi si è parlato con insistenza del fatto che il Milan fosse ad un passo dal chiudere per l’arrivo del giocatore, ma incredibilmente in queste ore di calciomercato si è completamente capovolta la situazione.

Il ragazzo, infatti, approderà sì in Serie A nelle prossime settimane ma prenderà l’areo non in direzione Milano bensì Roma. Stando alle ultime notizie, per l’appunto, il giocatore avrebbe deciso di accantonare l’ipotesi Milan, stanco delle continue prese di posizione dei rossoneri, per accettare le avance di José Mourinho e dunque della Lupa, che si è inserita all’ultimo nelle trattative riuscendo a beffare sul tempo il club meneghino.

Milan beffato, firma con la Roma: le ultime

Il Milan è ad un passo dall’essere nuovamente beffato in questo calciomercato, visto che un obiettivo dichiarato dei rossoneri rischia di sfumare per le continue prese di tempo da parte del club meneghino, che con calma starebbe valutando la quesitone relativa allo slot degli extra comunitari dopo l’arrivo a Milano di Loftus-Cheek.

Questo aspetto non è andato assolutamente a genio al giocatore che, in queste ultime ore, avrebbe iniziato a valutare anche altre soluzioni per il suo futuro, nonostante il Milan resti comunque la prima scelta, la priorità. Il fatto è che alla fine questo discorso possa non valere per i rossoneri, che hanno messo in stand-by l’operazione fino a tempo da determinarsi. Forti del consenso del giocatore, Moncada e Furlani sono sicuri di potersi prendere tutto il tempo a disposizione prima di prendere una decisione definitiva, ma i due dirigenti del Milan non hanno fatto i conti con la Roma pronta ad insediare nuovamente i rossoneri in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club giallorosso si sarebbe incredibilmente inserito nelle trattative per Daichi Kamada, che a questo punto non è più sicurissimo di diventare un nuovo giocatore del Milan. Difronte ad un’offerta allettante, dunque, il giapponese potrebbe incredibilmente non rispettare la parola data ai rossoneri e firmare con la Roma.

Kamada-Roma, il Milan rimane in vantaggio: la verità

In queste ore la Roma avrebbe iniziato a sondare il terreno per Daichi Kamada, altra opportunità a parametro zero sul quale il Milan, in netto vantaggio, starebbe riflettendo e temporeggiando.

Stando però a quanto riportato da Daniele Longo, al momento, l’interesse dei giallorossi nei confronti del centrocampista offensivo giapponese non si sarebbe ancora concretizzato in questo calciomercato, a differenza dunque di quanto invece sta circolando. Nulla esclude che nelle prossime ore questo possa effettivamente succedere, ma al momento, in Serie A, il Milan è l’unica squadra in corsa per Daichi Kamda.

Discorso diverso deve invece essere fatto per l’estero, visto che all’ex Eintracht è stato offerto un contratto importante proprio nelle scorse ore.

Milan, Kamada rischia di sfumare: ecco chi lo vuole

A furia di temporeggiare il Milan rischia di perdere Daichi Kamada. In attesa di capire cosa ne sarà effettivamente della Roma, il centrocampista giapponese è stato approcciato da alcuni club dell’Arabia Saudita, pronti a presentargli una ricca offerta per convincerlo a lasciare l’Europa.